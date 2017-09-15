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Buradasınız : » » Başbakan Yardımcısı Akdağ TRT Haber'in konuğu oldu

Başbakan Yardımcısı Akdağ TRT Haber'in konuğu oldu

Arakan için AFAD, Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfı ortaklığı ile bağış kampanyası başlatıldı. Kampanyanın detaylarını Başbakan Yardımcısı Akdağ, TRT Haber canlı yayınında anlattı.

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Başbakan Yardımcısı Akdağ TRT Haberin konuğu oldu

Arakanlı Müslümanlar için AFAD, Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfı ortaklığı ile bağış kampanyası başlatıldı. Tüm operatörlerden "Arakan" yazıp 1866'ya gönderenler 10 lira bağışta bulunabilecek. Kampanyanın detaylarını Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, TRT Haber canlı yayınında anlattı.

Yardımların nasıl ulaştırılacağının ayrıntılarını paylaşan Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Bangladeş hükümeti anlayış gösterirse biz bu işin maddi yükünü çekmeye hazırız. Yaşama tutunmaya çalışan Arakanlı Müslümanlar için Türkiye devrede. Yeni bir yardım kampanyası başlatılıyor. Bugün itibariyle öğleden sonra aktif olacak bir numara var arakan yazıp 1866'ya mesaj gönderen vatandaşlarımız 10 lira bağışta bulunacak”

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un konuğu oldu.

Arakanlı Müslümanlar için başlatılan yardım kampanyası için çağrı yaptı ve şunları kaydetti; 

“Bütün vatandaşlarımızı bu işe duyarlı olmaya davet ediyorum. Yardım kampanyasını AFAD, Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfı ortaklaşa yürütecek. www.arakanasahipcik.org vatandaşlarımız insanımız bu siteye girdiğinde hem AFAD’ın hem Kızılayın hem de Diyanetin hesap numarasına ulaşacaklar. Yalnızca mesaj yoluyla değil banka hesaplarından da Arakanlı Müslümanlara yardım ulaştırılabiliyor

Toplanacak bağışların  Arakanda zulüm gören Müslümanların umudu olacağını belirten Akdağ, “Biz buna Türkiye olarak hazırız hem maddi güç olarak teknik olarak gerek AFAD gerek Kızılay diğer sivil toplumuzu hazırız. Bütün sivil toplum kuruluşları gönüllerini koymaya hazırlar” dedi. TRTHABER 

Etiketler: yardım kampanyası, TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar , trt haber, Başbakan Yardımcısı Akdağ, Arakan
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