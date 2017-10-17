Başbakan Yardımcısı Akdağ terör saldırısında yaralanan Somalileri ziyaret etti

Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yaralıları ziyaret etti.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Somali'deki bombalı terör saldırısına ilişkin, "Dünyanın bütün ülkelerine Türkiye Cumhuriyeti ve hükümetimiz adına seslenmek istiyorum. Bu vahşi saldırıların durdurulması için bütün ülkelerin iş birliği yapması gerekiyor, ama samimiyetle iş birliği yapması gerekiyor." dedi.

Somali'nin Başkenti Mogadişu'daki bombalı terör saldırısında yaralanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye gönderilen özel askeri uçakla getirilen yaralılar, Ankara'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yaralıları ziyaret ederek, hastane yetkililerinden bilgi aldı. Ziyarette, Somali'nin Ankara Büyükelçisi Jama Abdullahi Mohamed de yer aldı.

Akdağ, yaralıları ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Somali'deki 35 yaralının akşam saat 20.00'de Türkiye'ye getirildiğini ve Ankara'ya ulaştığını söyledi.

Somali'de meydana gelen terör saldırısının tarihin gördüğü en büyük terör saldırılarından birisi olduğunu ifade eden Akdağ, saldırıda yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını belirtti.

Terörün kanlı, vahşi yüzününün bir kez daha görüldüğünü dile getiren Akdağ, şunları ifade etti:

"Dünyanın bütün ülkelerine Türkiye Cumhuriyeti ve hükümetimiz adına bir kez daha seslenmek istiyorum. Bu vahşi saldırıların durdurulması için bütün ülkelerin iş birliği yapması gerekiyor, ama samimiyetle iş birliği yapması gerekiyor. Bugün Türkiye'de yıllardır terörist faaliyet gösteren grupların, en son 15 Temmuz felaketini bize yaşatan terörist grubun birçok batılı ülkede cirit atması, Amerika Birleşik Devletlerinde bu FETÖ haininin barındırılması gerçekten dikkate şayan. Şunu artık dünyanın anlaması lazım. Terörün dini, imanı, milleti, milliyeti, insafı, vicdanı hiç bir şeyi yok. Dünyanın neresinde olursa olsun, hiçbir kimse terörden tamamen kurtulma imkanına sahip değil, bu iş birliği olmadıkça."

"9 yaralının durumu ağır"

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine 9 ağır yaralının getirildiğini belirten Akdağ, hastanenin patlamalarda, kazalarda, felaketlerde son olarak da 15 Temmuz darbe girişiminde büyük hizmet verdiğini söyledi.

Akdağ, Somali'den yaralıların getirilmesi konusunda Türkiye'nin başarılı bir operasyon gerçekleştirdiğini vurgulayarak, Sağlık Bakanlığı, AFAD ve UMKE'den uzmanların Somaliye gittiğini aktardı.

Yaralıların getirilmesi konusunda Türk Silahlı Kuvvetleriyle de iyi koordine olunduğunu dile getiren Akdağ, "Silahlı Kuvvetlerimizin mükemmel bir ambulans uçağı 35 kişiyi birden refakatçileri ile birlikte getirerek burada görev aldı. Dışişleri Bakanlığımız, Genelkurmay Başkanlığımız, Sağlık Bakanlığı, AFAD, Başbakanlık olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzünü ağırtacak bir operasyon gerçekleştirmiş oldu. Bize teşekkür etmelerine gerek. Bu bizim kardeşlerimize karşı vazifemiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Somali'deki terör saldırısını duyar duymaz talimat verdiğine dikkati çeken Akdağ, ekiplerin hızlı bir biçimde hareket ederek operasyonu tamamladığını söyledi. Havaalanından hastanelere gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım ile görüştüğünü belirten Akdağ, yaralıların durumları konusunda kendilerini bilgilendirdiğini ifade ettti.

Numune Hastanesindeki 9 yaralının ağır yaralı olduğunu ifade eden Akdağ, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 1, diğer yaralıların ise Polatlı Devlet Hastanesinde olduğunu açıkladı.