Başbakan Yardımcısı Akdağ: Samsat'ta 157 konut hasar gördü

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Samsat'ta Kaymakamlık bahçesine kurulan Mobil Koordinasyon Merkezinde gazetecilere ilçedeki depreme ilişkin açıklama yaptı.

İlçe merkezi ve köylerinde herhangi bir can kaybı yaşanmadığını, çöken bir ahırda belirli sayıdaki hayvanın telef olduğunu anlatan Akdağ, söz konusu ahırdaki bazı hayvanların da AFAD ekiplerince canlı kurtarıldığını belirtti.

"Çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı"

Akdağ, hasar tespit ve tarama faaliyetlerinin özellikle ilçeye bağlı köylerde devam ettiğini bildirerek, çalışmaların da büyük ölçüde tamamlandığını kaydetti.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından 700'e yakın çadır talebinde bulunulduğunu ve bunların büyük çoğunluğunun da an itibarıyla Samsat'a ulaştırıldığını ifade eden Akdağ, şunları dile getirdi:

"Ön hasar tespit çalışmalarını takiben çadır dağıtımları devam edecek. Saat 14.16 itibariyle ağır hasarlı 75, orta hasarlı 5, az hasarlı 75 konut tespit edilmiş durumda, 2 konut da tamamen yıkılmış. Yıkılan konutlar, geçtiğimiz yaşanan depremden sonra boşaltılmış binalar olduğu da dikkatimizi çekiyor."

"37 afetzede hastanelere başvurdu"

Akdağ, bir taraftan güvenlik tedbirleri alınırken öbür yandan sağlık hizmetleri verildiğini, bir yandan da yiyecek ihtiyacı doğrultusunda da Kızılayın ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

"Su ve diğer gıda maddeleri ihtiyaçları doğrultusunda da vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı çekmemesi için tüm tedbirleri almış durumdayız. Öte yandan Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımızın ekipleri, sosyal ve psikolojik destek için sahadalar. Şu an için elimizdeki bilgilere göre, 37 afetzede hastanelere başvurmuş durumda. Bunların 15'inin bir takım küçük yaralanmaları tespit edildi. Bir kısmı daha büyük bir kısmı da bu depremin psikolojik etkisiyle bir anlamda psikolojik travma geçiren hastalarımız ve vatandaşlarımız."

Bölgede haberleşme ve enerjiyle ilgili sıkıntının bulunmadığına işaret eden Akdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın tüm Samsat ve Adıyaman halkına geçmiş olsun dileklerini ilettti.

İkinci 400 konut için ihaleye çıkılıyor

Akdağ, bölgede deprem konutlarının yapılması noktasında nasıl bir yol izleneceği ile ilgili bilg verdi.

"Kalıcı konutların yapılması konusunda Samsat için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla AFAD çalışıyor. 403 konutun yapımına başlandı. Aslında tüm hazırlıkları tamamlamış durumdayız. Sadece arsa oluşturma konusunda köylerimizde sıkıntı yaşıyoruz. Burada hazine arazilerinin üzerinde oluşturulmuş olan birtakım binalar ve hazine arazileri üstünde tarım faaliyetleri var. Dolayısıyla hızlı ilerlememize engel olan tek konu, arsa oluşturmakla ilgili. Bununla ilgili bütçe tamam projelerimiz tamam. Hızla bu arsa problemlerini çözerek yeni binaları yapacağız. Şu anda ilk 400'e ilave ikinci 400'ün de yapılması için 1 haftalık süre içerisinde ihale yapılacak. Bu ikinci depremle ilgili tespitleri hızla yapıp bu hususta da gerekenleri yapacağız."

İlçenin taşınması

Başbakan Yardımcısı Akdağ, vatandaşların ilçenin taşınması yönündeki taleplerinin hatırlatılması üzerine, konunun teknik bir konu olduğunu dile getirdi.

"Normalde Samsat, ilçe olarak aslında mesela Adıyaman'a kıyasla deprem açısından daha güvenli bir bölge. Yapılan tüm çalışmalar bu yönde. Zaten depremlerin büyüklüğüne bakarsanız, bugünkü deprem 5,1 büyüklüğünde bir deprem ve aslında çok büyük bir ve ağır bir deprem değil. Problem binaların kendi yapısından kaynaklanıyor. Binaların büyük çoğunluğunu yenilemiş olacağız. Dolayısıyla binaların sağlam yapılması önemlidir. Biliyorum geçmişte bazı tartışmalar yaşanmış durumda. Taşınalım denilen bölgede Samsat'tan farklı bir yer değil. Samsat çok ağır bir deprem bölgesi değil aslında ama bina dayanıklılığı konusunda zayıf olunca sıkıntılar olabiliyor."

Demircan: Tedbirler alınacak

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise Adıyaman ve Samsat halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Demircan, deprem sırasında can kaybı yaşanmaması nedeniyle mutlu olduklarını dile getirdi.

"Türkiye deprem kuşağında bir ülke. Türkiye'nin pek çok yeri deprem riskiyle karşı karşıya. Tarihte de böyle sıkıntılarla karşılaşılmış. Depreme hazırlıklı olmak zorundayız. Depremden ziyade yaptığımız binalar bizim için risk oluşturuyor. Bölgede de tedbirlerin halkımız ve devletimiz tarafından alınacağına inanıyorum. Sağlık açısından da ciddi bir yaralanma söz konusu değil. Hastanedeki hasar tespiti belli oluncaya kadar sahra hastanemizde sağlık hizmeti veriyoruz."

Demircan, deprem nedeniyle 37 yaralanma başvurusu olduğunu ve bunların içerisinde ciddi bir konunun olmadığını da vurguladı.

Kaynak: AA