Başbakan Yardımcısı Akdağ: Özel sektörün büyümesini ve güçlenmesini çok önemsiyoruz

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ETSO) ziyaretinde yaptığı konuşmada, ETSO'nun istişare etmeyi bilen, ortak akla önem veren ve şehrin ekonomik ve sosyal problemlerine kafa yoran önemli bir kurum olduğunu söyledi.

Hükümetin her zaman özel sektör tabanlı büyümeden yana olduğunu anlatan Akdağ, Türkiye'nin genç nüfusa sahip olduğunu belirterek, "Önce üretim, yatırım olsun ve ürettiğimizi yurt içinde ve yurt dışında satalım istiyoruz" diye konuştu.

Akdağ, Türkiye'nin demografik olarak fırsat penceresi dönemi yaşadığını ve bu tarz fırsatları değerlendiren birçok ülkenin zengin olmayı başardığını aktardı.

"Sahip olduğumuz genç nüfusu çok iyi eğitebilirsek Türkiye'nin önü çok açık"

Türkiye'deki nüfusun yüzde 8,5'inin, Japonya'nın ise yüzde 27'sinin 65 yaş üzerinde olduğunu belirten Akdağ, şunları kaydetti:

"Sahip olduğumuz genç nüfusu çok iyi eğitebilirsek, iyi iş alanları oluşturup doğru ve kaliteli üretim yaparsak, rekabeti başarabilirsek Türkiye'nin önü gerçekten çok açık. Bu anlamda özel sektörün kabiliyeti, müteşebbisin korunması çok önemli. Buna hükümet olarak her zaman büyük önem verdik. Her zaman özel sektörün problemi bizim problemimiz oldu. Her yıl iş gücüne katılan gençlerin ve mevcut çalışanların gelirlerinin artmasındaki insani ve sosyal yaklaşımımız bizim siyaset anlayışımızın temelini oluşturur. Özel sektörün büyümesini ve güçlenmesini çok önemsiyoruz. İnşallah 24 Haziran'dan sonra da bu çalışmalarımız devam edecek."

Kaynak: AA