Başbakan Yardımcısı Akdağ, Osmaniye'de

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Osmaniye'deki Cevdetiye Geçici Barınma Merkezinde incelemelerde bulunarak, "Bizim için bu geçici barınma merkezlerinde yaşayan kardeşlerimiz, başımızın üzerindeki misafirlerimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın talimatlarıyla bütün imkanlarımızı bu kardeşlerimiz için seferber ediyoruz." dedi.

AFAD'a bağlı Cevdetiye Geçici Barınma Merkezine giden Akdağ, burada AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden ve Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun'dan kamp hakkında brifing aldı.

Daha sonra konteynerlerde kalan bazı Suriyeli aileleri ziyaret eden Akdağ, barınma merkezindeki okulları gezdi.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cevdetiye'de iyi ve kaliteli bir konteyner kentin kurulduğunu söyledi.

Konteynerlerin suyu, banyosu, tuvaleti, bulaşık makinesi ve çamaşır makinesi olduğunu belirten Akdağ, şöyle devam etti:

"Burada 13 bin 500 kardeşimiz yaşıyor. 3 bin 550 konteyner var. Şu an ki tek meselemiz, bazı konteynerlerin geçici olarak kampa gelenler nedeniyle kalabalıklaşmış olması. Bunu da atlatacak tedbirleri, sayın Valimiz ve idarecilerimizle konuştuk süratle halledeceğiz. Bizim için bu geçici barınma merkezlerinde yaşayan kardeşlerimiz, başımızın üzerindeki misafirlerimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın talimatlarıyla bütün imkanlarımızı bu kardeşlerimiz için seferber ediyoruz."

Akdağ, insanın kardeşine kucak açmak zorunda olduğunu vurgulayarak, "Biz de ülke olarak kardeşlerimize kucak açtık. İhtiyaçlarını, gücümüz yettiği kadar en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Çok sayıda aileyle görüştüm. Tek konuştukları husus bazı konteynerlerin kalabalık olması. Bunların seyreltilmesi hususunda bir iki hafta içinde çalışmalarımızı tamamlayacağız inşallah." ifadesini kullandı.

Uzman ekiplerden oluşan bir heyet de Düziçi ilçesinde 732 sığınmacının kaldığı konaklama merkezini gezdi. Buradaki konteynerleri ziyaret eden uzmanlar, yemek ve sağlık hizmetlerini denetledi.