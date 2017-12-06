Başbakan Yardımcısı Akdağ: Müslümanlar bu meselede ortak hareket etmelidir

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Çankaya Köşkü'nde, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'i kabul etti.

İbrahim'e görevinde başarılar dileyen Akdağ, görüşmede, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığıyla ortak yapılabilecek çalışmalar ve uyuşturucuyla mücadele konularının ele alındığını söyledi.

Akdağ, özellikle Afganistan üzerinden gelen uyuşturucuyla mücadele hususunda Azerbaycan ile iş birliğini önemsediklerini ifade etti.

Turizm alanında da işbirliğine önem verdiklerini vurgulayan Akdağ, "İki ülke arasında çok ciddi iş birliği imkanlarımız var. Bu imkanları inşallah geliştireceğiz. Bu kültürel, tarihi bağlar ve gönülden sevgi, kardeşlik bağları, beraber iş yapmamızı ortaya koymalıdır. Ne kadar çok birlikte iş yaparsak iki ülke daha hızlı kalkınır, halklarımız da mutlu olur." diye konuştu.

Akdağ, bir gazetecinin, ABD'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planına ilişkin sorusu üzerine, Kudüs'ün yalnızca İsrail'in başkenti olamayacak kadar tarihi ve dini özellikleri olan bir kent olduğuna vurgu yaptı.

Kudüs'te birçok dinin hakkının bulunduğuna dikkati çeken Recep Akdağ, şunları söyledi:

"Bu oldu bittilere Müslüman dünyası elbette ki tepkiyle karşılık verir, bunu kabul etmez. Bu konuda sesi beraber yükseltmek gerekiyor. Ne olacağını göreceğiz. Bütün Müslüman ülkeler bu meselede ortak hareket etmelidir. Ben hareket edeceklerine inanıyorum. Umarım aklıselim galip gelir. Bölgede gereksiz bir gerginlik, yeni bir tansiyon oluşturulmaz."

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim ise Recep Akdağ'a kabulü için teşekkür etti.

İki ülkenin sadece özde değil iş konusunda da kardeşliğini ispat etmesi gerektiğini belirten İbrahim, bu konuda yapılacak iş birliği çalışmalarına hazır olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA