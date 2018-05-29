Başbakan Yardımcısı Akdağ: Millet olarak bir maceraya giremeyiz

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, kötü emeller besleyen şer güçlere karşı Cumhur İttifakı yapıldığını ve bunu diri tutmak gerektiğini belirterek, "Hem Sayın Cumhurbaşkanımızın seçilmesinde hem de Meclisteki Cumhur İttifakı'nın güçlü olmasında ülkenin geleceği açısından çok büyük faydalar var." dedi.

AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Ebubekir Kipel ve parti yöneticileriyle Etimesgut'ta esnaf ziyaretinde bulunan Akdağ, seçim otobüsüyle ilçeyi turlayarak vatandaşları selamladı.

Akdağ, daha sonra Piyale Mahallesi pazarını gezdi, uğradığı bir berberde traş oldu ve müşterilerle sohbet etti.

Piyale Mahallesi Muhtarı Yakup Dinç'i de ziyaret eden Akdağ, Dinç'ten çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Akdağ, muhtarlıkta vatandaşlarla sohbet ederken, Cumhur İttifakı'nı anlattı.

Cumhur İttifakı'nın neden yapıldığını iyi anlamak ve iyi anlatmak gerektiğini ifade eden Akdağ, "Bu ülkeye karşı kötü emeller besleyen şer güçlere karşı Cumhur İttifakı yapılmıştır. Bunu diri tutmak lazım. Hem Sayın Cumhurbaşkanımızın seçilmesinde hem de Meclisteki Cumhur İttifakı'nın güçlü olmasında ülkenin geleceği açısından çok büyük faydalar var." diye konuştu.

Akdağ, Türk milletinin basiretinin ve ferasetinin yüksek olduğunu, maceraya girmeyeceğini, tercihlerini doğru yönde kullanacağını söyledi.

Kaynak: AA