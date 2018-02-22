Başbakan Yardımcısı Akdağ: Mazlum ve mağdur tüm kardeşlerimize kucağımızı açacağız

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA) Başkanı Errol Alden ve beraberindeki heyetini kabul etti.

Akdağ, Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen kabulde yaptığı konuşmada, dünyadaki tüm çocukların sorunlarının çözülmesi için Türkiye olarak AFAD ve Türk Kızılayı gibi kurumlarla yardıma hazır olduklarını söyledi.

Türkiye'de bulunan 3,5 milyonu aşkın Suriyeli sığınmacıya her türlü sağlık, bakım hizmetinin sağlandığını belirten Akdağ, şu ifadelere yer verdi:

"Bugüne kadar Suriyeli mültecilere yönelik yaklaşık 32 milyon poliklinik hizmeti verildi. 1 milyon 326 bin kişi hastanede yatış işlemi gördü, 1 milyon 112 bin ameliyat gerçekleştirildi, 276 bin Suriyeli çocuk hayata gözlerini Türkiye'de açtı. Biz Türkiye olarak mazlum ve mağdur coğrafyalardan yüreğimize sığınan tüm kardeşlerimize kucağımızı açacağız."

"Türkiye’nin güzel çabalarını daha güçlü bir şekilde vurgulayacağız"

IPA Başkanı Alden de Türkiye'nin, Suriyeli mülteci çocuklar başta olmak üzere dünyanın birçok yerindeki mağdurlara yardım ettiğini belirtti.

Alden, Türkiye'nin katkılarından dolayı Başbakan Yardımcısı Akdağ'a şükranlarını sunarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye hükümetiyle mülteci çocuklar başta olmak üzere Arakan Müslümanları ve farklı birçok bölgede iş birliği yapacağız. IPA olarak uluslararası alanda gösterdiğiniz olağanüstü çabaları ve insanı yardımları daha da bilinir kılmak için bize bağlı tüm kurumlarla temasa geçtik. Dünyanın en büyük çocuk sağlığı kurumu olarak Türkiye’nin güzel çabalarını daha güçlü bir şekilde vurgulayacağız."

Ziyarette, IPA Dışilişkiler Koordinatörü Kerem Hasanoğlu, IPA Executive Direktörü William Keenan, IPA Raportörü Elizabeth Alden, Türkiye Milli Pediatri Derneğinden Enver Hasanoğlu ile Aysun Bideciyer aldı.

Kaynak: AA