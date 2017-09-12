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Başbakan Yardımcısı Akdağ, Macaristan'da

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom ile bir araya geldi.

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Başbakan Yardımcısı Akdağ, Macaristanda

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom ile bir araya geldi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Macaristan'da bulunan Akdağ, DSÖ'nün 67. Avrupa Bölge Komite Toplantısına katılarak, burada konuşma yaptı.

Toplantının ardından Akdağ, DSÖ Genel Direktörü Adhanom ile Budapeşte Kongre Merkezinde görüştü. örüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Ziyaret kapsamında Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve İnsan Kaynakları Bakanı Zoltan Balog ile görüşen Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile de bir araya gelecek.

Etiketler: Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Dünya Sağlık Örgütü, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom
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