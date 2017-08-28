  • 28 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Başbakan Yardımcısı Akdağ KKTC'de Özgürgün ve Denktaş ile bir araya geldi

Başbakan Yardımcısı Akdağ KKTC'de Özgürgün ve Denktaş ile bir araya geldi

Başbakan Yardımcısı Akdağ, KKTC Başbakanı Özgürgün ve Başbakan Yardımcısı Denktaş ile yemekte bir araya geldi.

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Başbakan Yardımcısı Akdağ KKTCde Özgürgün ve Denktaş ile bir araya geldi

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yaptığı resmi ziyaret çerçevesinde akşam yemeğinde, Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile bir araya geldi.

Akdağ, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay tarafından onuruna verilen akşam yemeğinde Başbakan Özgürgün ve Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Denktaş ile buluştu.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği kançılaryasında düzenlenen yemeğe, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan'ın yanı sıra Kıbrıs İşleri Başmüşaviri Tuğrul Biltekin, Büyükelçi Kanbay ve Elçi Müsteşarı Mehmet Apak da katıldı.

Etiketler: Başbakan Yardımcısı Akdağ, KKTC Başbakanı Özgürgün, Başbakan Yardımcısı Denktaş
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