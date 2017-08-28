Başbakan Yardımcısı Akdağ KKTC'de

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Rauf Denktaş ve Fazıl Küçük'ün mezarlarını ziyaret etti.

KKTC'ye sabah saatlerinde özel uçakla gelen Akdağ'ı, Ercan Havalimanı'nda Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay karşıladı.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, KKTC ziyareti kapsamında ilk olarak Kıbrıs Türklerinin liderlerinden Fazıl Küçük'ün kabrine ziyarette bulundu.

Kabre çelenk koyan Akdağ, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, Türk ve KKTC bayraklarının göndere çekilmesinin ardından anıt özel defterini imzaladı.

Akdağ, anıt özel defterine şunları yazdı:

"Kıbrıs Türkünün varlığını ve hürriyetini yok etme çabasında olan tüm hain girişimlere rağmen gösterdiğiniz liderlik vasfıyla halkınızın gönlünde "Toplum Lideri" sıfatıyla edindiğiniz yer her daim yaşayacaktır. Pek çok devlet adamına örnek olabilecek mücadeleci ve inançlı kişiliğinizle açtığınız yoldan ayrılmayan Kıbrıs Türkü hak sahibi olduğu bu topraklarda onurlu varoluş mücadelesine devam etmektedir. Manevi huzurunuzda garantör ülke Türkiye Cumhuriyetinin uluslararası anlaşmalardan doğan hak ve yükümlülükleriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğimizi özellikle ifade etmek isterim. Bu vesileyle şanlı varoluş mücadelesi uğruna şehit olan tüm dava arkadaşlarınızı rahmetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun."

Akdağ, daha sonra KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kabrini ziyaret etti ve anıt mezara çelenk koydu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde Türk ve KKTC bayrakları göndere çekildi.

Akdağ, imzaladığı anıt özel defterinde şu ifadeleri kullandı:

"Kurucu Cumhurbaşkanı olduğunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı olarak bulunmaktan şeref duyuyorum. Şunu bilmenizi isteriz ki adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüm için ana vatan ve garantör ülke Türkiye, üzerine düşen tüm sorumluluğu hassasiyetle yerine getirmekte, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin haklı mücadelesinde yanında olmaya devam etmektedir. Kıbrıs Türküne yıllardır uygulanan haksız ve dayanaksız uygulamaların bir an önce sona ermesi, refahının daha da artması için gereken her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Varlığı ve özgürlüğü uğruna cesaretle savaşmış tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun."

Başbakan Yardımcısı Akdağ, KKTC ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilecek ve Meclis Başkanı Sibel Siber ile görüşecek.

KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün ile de bir araya gelecek olan Akdağ, Özgürgün'ün onuruna vereceği yemeğe katılacak.