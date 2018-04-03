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Buradasınız : » » Başbakan Yardımcısı Akdağ, Japonya'da ilk yardım tatbikatını izledi

Başbakan Yardımcısı Akdağ, Japonya'da ilk yardım tatbikatını izledi

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, temaslarda bulunmak üzere Japonya'nın başkenti Tokyo'ya gitti.

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Başbakan Yardımcısı Akdağ, Japonyada ilk yardım tatbikatını izledi

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Tokyo Valiliği arama kurtarma ekibinin hava merkezini ziyaret ederek, acil yardım operasyonlarını inceledi.

Ekibin kaza sonrası acil müdahale ilk yardım tatbikatını izleyen Akdağ, kullanılan acil yardım ve yangın söndürme gereçleri, helikopter ve halatla havadan ilk yardım operasyonları hakkında bilgi aldı.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Toprak Altyapı Ulaştırma ve Turizm Bakanı Keiichi Ishii ile bir araya geldi.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, TEPCO'yu da ziyaret etti

Akdağ, Japonya'nın en büyük elektrik firması TEPCO'nun Tokyo'daki merkez binasını da ziyaret etti.

Japonya'daki temasları sırasında Akdağ'a Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ile Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu eşlik ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ
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