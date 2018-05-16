Başbakan Yardımcısı Akdağ: İsrail terör devleti niteliğini gösterdi

KKTC'de temaslarda bulunan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Lefkoşa Selimiye Meydanı'nda vatandaşlarla iftar programına katıldı.

Akdağ, burada yaptığı konuşmada, vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Başbakan Binali Yıldırım'ın selamlarını iletti.

Ramazanın ilk iftarına kavuşturduğu için Allah'a hamdeden Akdağ, Kuzey Kıbrıs'ta huzur ve sükun içerisinde bu iftarı gerçekleştirdiklerini söyledi.

"İsrail, bir terör devleti niteliğini göstererek tarihi bir zulme sebep oldu"

Akdağ, bütün ramazanın İslam dünyası için hayırlar ve bereket getirmesini dileyerek, "Ne yazık ki ramazana girerken Filistin'de kardeşlerimiz şehit edildiler. Ne yazık ki ramazanın ilk gününde Filistinli kardeşlerimiz açılan ateşlerle yaralandılar" dedi.

Şehit Filistinlilere Allah'tan rahmet dileyen Akdağ, yaralılara da acil şifalar temenni etti.

"Ramazanın ilk iftarında hep birlikte gönüllerimizi Filistinli kardeşlerimizle buluşturalım, onlara iftar sofralarından dua edelim. ABD'nin yanlış kararları ve kışkırtmasıyla İsrail, bir terör devleti niteliğini göstererek tarihi bir zulme sebep oldu."

"İnşallah bu zulüm bir gün bitecek"

Akdağ, İsrail askerlerinin açtığı ateşler sonucu çocukların, kadınların ve günahsız insanların hayatlarının baharında hayatını kaybettiğini belirterek, "İnanıyoruz ki 'zulüm ile abad olanın ahiri berbat olur.' İnşallah bu zulüm bir gün bitecek." diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, Türkiye'nin ve KKTC'nin mükemmel dayanışmasıyla Türkiye'nin garantörlüğünde huzur içerisinde iftar yaptıklarını dile getirdi.

"Cenabıhak bu huzur içindeki iftarı Filistinli kardeşlerimize de nasip etsin. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmayalım. Şu bayrakların gölgesinde, bu ezanların şehadetinde bulunmak Allah'ın bize lütfettiği en büyük nimettir. Bu nimetin kadrini bilelim."

Kaynak: AA