Başbakan Yardımcısı Akdağ Erzurum'da

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Erzurum'da bir şehit ailesiyle gaziyi ziyaret etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla memleketi Erzurum'da bulunan Akdağ, 5 ay önce Şırnak'ta yürütülen operasyonda teröristlerce tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu gazi olan Ebubekir Durmuş'u, Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Sohbet ettiği Durmuş'un bayramını kutlayan Akdağ, buradan 1993'te Ağrı'da teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Vedat Topaloğlu'nun, Aksu Mahallesi'ndeki baba ocağına geçti. Akdağ, şehit ailesine iyi bayramlar diledi.

Mahalledeki vatandaşlarla da sohbet edip bayramlarını kutlayan Akdağ, çocuklara şeker ve oyuncak dağıttı.