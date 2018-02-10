  • 10 ŞUBAT 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.823
    EURO 4.679
  • BIST 113590.27
    ALTIN 161.578
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Başbakan Yardımcısı Akdağ: Demir yumruğumuzu icap ettiği güçte vurmaya devam edeceğiz

Başbakan Yardımcısı Akdağ: Demir yumruğumuzu icap ettiği güçte vurmaya devam edeceğiz

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Zeytin Dalı Harekatı'nın sivillere zarar vermemek için dikkatli bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült

Başbakan Yardımcısı Akdağ, Suriye Türkmen Meclisi 4. Genel Kurulu Açılış Toplantısı'nda konuştu.

Akdağ, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'ndaki sivil hassasiyetini ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü Suriye'deki kardeşleriyle beraber bu harekatın çok kısa süre içinde bitirmeye aslında yeter. Harekat teenni ile dikkatli bir şekilde yürütülüyorsa bunun bir tek sebebi var, sivillere zarar vermemek." dedi.

Akdağ'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı 

Akdağ konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnsanlığa karşı suç işleyen bu zulüm sahiplerine Türkiye'nin demir yumruğu her zaman icap ettiği yerde, ölçüde, güçte vurmaya devam edecektir. Biz bu bölgedeki Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kararlılığını göstermeye devam edeceğiz. ABD, gittiği yolun yanlış olduğunu görmelidir."

Toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız da katıldı.

Yıldız, "Nerede gerekiyorsa Türkiye orada gerekli ölçüde barış gücünü askeri gücünü gösterecektir" dedi. 

Suriye Türkmen Meclis Başkanı Emin Bozoğlan ise terör örgütlerinin Suriye topraklarında rejim tarafından kollandığını ancak bedelini Suriye halkının ödediğini söyledi.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER