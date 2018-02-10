Başbakan Yardımcısı Akdağ: Demir yumruğumuzu icap ettiği güçte vurmaya devam edeceğiz

Başbakan Yardımcısı Akdağ, Suriye Türkmen Meclisi 4. Genel Kurulu Açılış Toplantısı'nda konuştu.

Akdağ, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'ndaki sivil hassasiyetini ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü Suriye'deki kardeşleriyle beraber bu harekatın çok kısa süre içinde bitirmeye aslında yeter. Harekat teenni ile dikkatli bir şekilde yürütülüyorsa bunun bir tek sebebi var, sivillere zarar vermemek." dedi.

Akdağ'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

Akdağ konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnsanlığa karşı suç işleyen bu zulüm sahiplerine Türkiye'nin demir yumruğu her zaman icap ettiği yerde, ölçüde, güçte vurmaya devam edecektir. Biz bu bölgedeki Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kararlılığını göstermeye devam edeceğiz. ABD, gittiği yolun yanlış olduğunu görmelidir."

Toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız da katıldı.

Yıldız, "Nerede gerekiyorsa Türkiye orada gerekli ölçüde barış gücünü askeri gücünü gösterecektir" dedi.

Suriye Türkmen Meclis Başkanı Emin Bozoğlan ise terör örgütlerinin Suriye topraklarında rejim tarafından kollandığını ancak bedelini Suriye halkının ödediğini söyledi.

Kaynak: TRT Haber