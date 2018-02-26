Başbakan Yardımcısı Akdağ: Cezaların artırılması konusunda mutabıkız

Çocuklara cinsel istismarın önüne geçmek için çalışan komisyon bugün ikinci kez toplandı.

6 bakandan oluşan komisyonun ikinci toplantısının ardından bazı düzenlemeler de netleşmeye başladı.

Kanun 10 güne şekillenecek

Toplantı sonrası açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, üçüncü toplantının çarşamba günü gerçekleşeceğini ve konu ile ilgili kanun tasarısının da 10 gün içerisinde şekilleneceğini söyleyerek, "Cezaların bir kısmının ağırlaştırılması konusunda biz bakan arkadaşlar olarak mutabıkız." dedi.

Akdağ, cezalandırmanın suçun niteliğine göre yapılacağını söyledi, basamaklandırma sistemi üzerinde durduklarını açıkladı.

Eğitimler 2018 yılı içinde yoğunlaştırılacak

Başbakan Yardımcısı koruyucu önleyici faaliyetler kapsamında 2018 yılında okullara ve ailelere verilecek eğitimlerin yoğunlaştırılacağını söyledi.

Akdağ, 28 ilde aktif olan 31 çocuk izlem merkezinin sayısının da tüm ihtiyacı karşılayacak şekilde artırılacağına vurgu yaptı.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ "Çocuk istismarının arttığına yönelik iddialar var. Bu doğru değil" dedi.

Vakaların 2014 yılından sonra açılan dava sayılarına bakıldığında azaldığını söyleyen Akdağ, bunda cezai yaptırımların ağırlaştırılmasının etkili olduğunu anlattı.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın başkanlığında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla bir komisyon kurulmuştu.

Kaynak: TRT Haber