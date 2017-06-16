Başbakan Yardımcılığı ve bazı bakanlık atamaları Resmi Gazete'de

Başbakan Yardımcılığı, Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Milli Eğitim ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Başbakan Yardımcılığına bağlı Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Emre Elmadağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığına ise Nuray Hatırnaz atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Daire Başkanlığına Necip Gülmüş, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığına Doç. Dr. Pınar Bıçakçıoğlu getirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına Bakanlık Müşaviri Mustafa Karlı, Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdür Yardımcılığına Selçuk Advan, Bakanlık Müşavirliğine de Enerji İşleri Genel Müdürü Zafer Demircan'ın ataması yapıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Daire Başkanı Nurhayat Cantekin ise başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alındı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Tuncay Kara, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğüne Kemal Şamlıoğlu, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Murat Yiğit, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Murat Demir'in ataması gerçekleştirildi.

Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Koçarslan ise Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müşaviri oldu. AA