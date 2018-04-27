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Başbakan Yardımcı Bozdağ: Kiraya verilen vekillerin 'kirasını tahsil' konusunda sıkıntı var

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 vekille ilgili, "Eğer istifa edeceklerse kiraya verilen vekillerin 'kirasını tahsil' konusunda sıkıntı var" dedi.

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Başbakan Yardımcı Bozdağ: Kiraya verilen vekillerin kirasını tahsil konusunda sıkıntı var

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat'ta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

15 CHP'li vekilin istifası

15'ler olayı Türk siyasi tarihinin siyasi ahlaksızlık abidesidir. Güneş Motel dahil böyle bir ahlaksızlık abidesine Türkiye şahit olmadı.

Türk halkı bütün bu alavereleri dalavereleri seyrediyor. Vakti gelince de alaverecilere dalaverecilere sandıkta dalacak.

 

Eğer istifa edeceklerse öyle anlaşılıyor ki kiraya verilen vekillerin 'kirasını tahsil' konusunda bir sıkıntı var. Tahsil edilemeyince zannedersem onları tekrar geri çağırma durumu ortaya çıkabilir.

Şu yaşananları değerlendirince 'Kılıçdaroğlu sanki bu işi biliyor, kafasında birkaç isim var' diye düşünüyordum ama geldiğimiz noktada CHP'nin göstereceği cumhurbaşkanı adayı kim, eminim Kılıçdaroğlu da bilmiyor, onun da kafasında bir aday ismi yok, belli ki kurye bekliyor.

Kaynak: TRT Haber

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