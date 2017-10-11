Başbakan: Temennimiz ilişkilerin kısa sürede normale dönmesi

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Valiler Toplantısı'nda konuştu.

Başbakan Yıldırım, Türkiye ile ABD'nin vize işlemlerini karşılıklı askıya almasıyla ilgili, "Temennimiz iki müttefik arasındaki ilişkilerin kısa sürede normale dönmesidir. Bölgesel ve küresel gerilimlerin tırmanmakta olduğu bu süreçte Türkiye olarak sağduyuyu elden bırakmayacağız." dedi.

"Kimsenin toprağında gözümüz yok"

Terörle mücadele konusunda açıklamalar yapan Başbakan, şunları kaydetti:

"Bu sene başından itibaren bin DEAŞ mensubu tutuklandı. 146 ülkeden 53 bin kişinin üzerinde terör zanlısına ülkeye giriş yasağı getirildi. Son bir yılda teröre karşı, teröristlere karşı, 178'i büyük olmak üzere toplam 42 bin 650 operasyonu başarıyla gerçekleştirdik. Bu faaliyette 298 bin polis, asker ve güvenlik korucusu aktif görev aldı. Son iki yıl içerisinde terörle mücadelede muazzam bir uyum mevcuttur. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Bugün Suriye özelinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun farkındayız ve tedbirlerimizi peşin olarak almak üzere sahadayız. Biz bölgede bir terör değil, barış kuşağı oluşturmak için gayret gösteriyoruz."

"Hata yapın ama hainlik yapmayın"

Valilere seslenen Yıldırım, "Bir tercih yapmak durumundasınız, iş mi yapacaksınız, yoksa mevzuata mı sarılacaksınız? Mesele milletin menfaati, ülkenin geleceği ise hata yapın ama hainlik yapmayın. Hata yapmaya alan var, hainliğe asla alan yok." dedi.

Cazibe merkezlerine değinen Başbakan, "Cazibe Merkezleri Programı son halini aldı ve kısa bir süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılacak. Böylece, Doğu ve Güneydoğu'daki 23 ilimizde yeni bir kalkınma hamlesi başlamış olacak." şeklinde konuştu.

Mega projeler

Başbakan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın hayranlıkla izlediği dev projeleri birçok engele rağmen ülkemize kazandırdık, kazandırmaya devam ediyoruz. 2008 krizinden bugüne kadar dünyada 10 tane mega proje yapıldı. Bu 10 mega projenin 5 tanesini Türkiye olarak biz yaptık. Konuşulan 10 projenin 5'i Türkiye'ye ait. Bu gurur da ülkemize yeter."





