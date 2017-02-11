Başbakan: Rejim falan değişmiyor

Başbakan Binali Yıldırım, Antalya Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'nda yaptığı konuşmada anayasa değişikliği tartışmalarına değinerek, "Rejim meselesi, İstiklal Savaşı'nı bu büyük millet yaptı, Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları 1923'te rejimin adını koydu. Rejim Cumhuriyettir. Cumhuriyet kuruldu, demokrasi ile taçlandı şimdi de devam ediyor. Rejim filan değişmiyor, değişime direnenler, tarih sahnesinden yok oluyor." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Neler söyleniyor, neler. Duydukça kanımız donuyor. Sanki bu değişiklik hiç görülmemiş, konuşulmamış, hiç bilmediğimiz, duymadığımız, aklımızın köşesinden geçmeyen bir sürü senaryo, tezvirat aldı başını gidiyor. Efendim, 'Rejim değişecek. Bu değişiklikle birlikte rejim elden gidiyor'. Elden giden bir şey yok, elden giden vesayet, demokrasi dışı oluşumların hak etmeden iktidara hevesleri elden gidiyor. Bu anayasa değişikliği yapıldığında artık daha 15 Temmuz çılgınlığını yapanları göremeyeceksiniz."

'Üniter yapı zedeleniyor, federasyon geliyor' tartışmalarına da değinen Başbakan Yıldırım, "Koca bir yalan. Allah kuru iftiradan korusun, böyle bir şey olur mu ya? Ne geliyor? Anayasa'nın dört maddesi, rabia aynen yerinde. Türkiye'nin rejimi Cumhuriyettir, başkenti Ankara'dır, ülkesiyle, milletiyle bölünmez bir bütündür, demokratik, laik, sosyal, hukuk devletidir. Bütün bunlar Anayasa'da yazıyor ve bunlarla ilgili bir değişiklik yok." dedi.