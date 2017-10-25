Başbakan: Irak'ın toprak bütünlüğünün mutlak savunucusuyuz

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı El Haydar İbadi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Iraklı kardeşlerimizin sevinci bizim sevincimiz, üzüntüsü bizim üzüntümüzdür. Bu nedenledir ki Türkiye, Irak'ın toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin mutlak savunucusudur. Irak'ın birliğine halel getirecek en ufak bir gelişme karşısında tereddütsüz Irak'ın yanında yer aldık, yer almaya devam edeceğiz." dedi.

Türkiye'nin, Irak yönetimine gereken desteği sağlayacağına işaret eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim amacımız, referandum kararı alan idarecilerin aklıselime ve Irak Anayasası zeminine dönmesidir. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bir daha kendini ve Irak'ı yeni sorunlara sürüklememesi için her türlü tedbiri alma konusunda Irak'ın yanındayız. Gümrük kapılarının işletilmesi ve gümrük kapılarının sevk ve idaresi Irak Anayasası'na göre Merkezi Hükümetin işidir. Bu bağlamda Habur Gümrük Kapısı'nın da Irak yönetimine geçmesi konusunda gereken desteği sağlayacağız."

Müşterek Bakanlıklar Toplantısı Türkiye'de yapılacak

Başbakan Yıldırım, Irak ile ticaret hacmi başta olmak üzere karşılıklı yatırımların artırılması için çalışmayı arzuladıklarını belirterek, "Bundan böyle Irak ile başta ticaret hacmi olmak üzere karşılıklı yatırımların artırılması, her iki ülkenin imarı ve refahın sağlanması için daha yakın çalışma içinde olmayı arzu ediyoruz. Bu amaca yönelik Müşterek Bakanlıklar Toplantısı'nın en kısa zamanda Türkiye'de gerçekleşmesi konusunda mutabık kaldık." diye konuştu.

Yıldırım, Kerkük ile ilgili de "Kerkük'ün geri alınması ve vilayetin yüzyıllardır hüküm süren çok etnikli yapısına uygun yönetim ve güvenlik mimarisinin hayata geçirilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.