Başbakan: Daha güçlü bir Türkiye için adım adım yürüyoruz

Başbakan Binali Yıldırım, "Anayasa değişikliğiyle birlikte artık hiçbir vesayetçi güç, hiçbir çılgın bu ülkeyi geriye götüremeyecek. Her daim umutla, kararlılıkla ileriye bakacağız. Cumhurbaşkanımızın onayıyla halk oylaması süreci başladı, inşallah 16 Nisan'da sandık başındayız. Daha güçlü bir Türkiye için adım adım yürüyoruz." dedi.

Yıldırım, Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen kamu hizmetlerinin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, bugün millete hizmet yolunda yeni bir adım attıklarını, Antalya'ya çok büyük fayda sağlayacak yatırımları hizmete açtıklarını belirtti.

Yıldırım, Antalya'da toplam maliyeti 650 milyon olan 62 projenin açılışını gerçekleştirdiklerini dile getirerek bu eserlerin Antalya'ya hayırlı olmasını diledi.

AK Parti'nin "tek başına, iş başına" geldiği günden bu yana, şehre 18 katrilyon yatırım ve destek sağladıklarını anlatan Yıldırım, Antalya'nın bunlardan daha fazlasını hakettiğini vurguladı.

Antalya'ya geçmiş yıllarda eğitim, spor, ulaştırma, su, baraj, tarım ve enerji alanlarında yapılan yatırımları anımsatan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayali olan şehir hastanelerinden birini de Antalya'ya kazandıracaklarını bildirdi.

"16 Nisan'da sandık başındayız"

Yıldırım, ülkenin demokrasisi, istikrarı ve gelecek hedeflerini teminat altına alacak bir adımın arifesinde olunduğunu söyledi.

Anayasa değişikliğiyle artık hiçbir vesayetçi gücün ve çılgının ülkeyi geriye götüremeyeceğine işaret eden Yıldırım, "Her daim umutla, kararlılıkla ileriye bakacağız. Cumhurbaşkanımızın onayıyla halk oylaması süreci başladı, inşallah 16 Nisan'da sandık başındayız. Daha güçlü bir Türkiye için adım adım yürüyoruz." diye konuştu.

Yıldırım, artık söz ve kararın millette olduğunu aktararak vatan toprağının her köşesinde hizmetlerin hız kesmeden devam edeceğini, illere yeni hizmet ve açılışlarla gideceklerine dikkati çekti.

"Tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet " ifadesini kullanan Yıldırım'a salondakiler "Evet" karşılığını verdi. AA