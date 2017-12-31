Başbakan Binali Yıldırım'dan yeni yıl mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, 2018'e yeni ümit ve beklentilerle girildiğini belirterek, yeni yılın Türk milleti ve bütün insanlık için barış, huzur, refah ve istikrar getirmesini diledi.

Zengin imkanları ve muazzam potansiyeliyle büyük atılımlara imza atan Türkiye'de, milletin refah ve huzurunu artırmak, devletin itibarını yükseltmek için 15 yıldır gösterilen gayretlerin olumlu netice verdiğini aktaran Yıldırım, "Her köşesinde dev yatırımların devam ettiği Türkiye, demokrasi kültürü, hukuk devleti kimliği, gücü ve birikimi ile bölgesinin parlayan yıldızıdır." ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım, Türkiye için 2017'nin kazanımlarla dolu bir yıl olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Demokratik istikrar yolunda son 15 yılda elde ettiğimiz kazanımlar 16 Nisan halkoylaması ile perçinlenmiştir. 16 Nisan'da milletçe aldığımız kararla, milli iradenin en açık şekilde yönetime yansıması ve hukukun üstünlüğünün tam manasıyla hayata geçmesi yolunda ülkemizin istikbali için büyük bir imkan sağlanmıştır.

Milli irade, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin tam olarak hayata geçmesiyle bihakkın tecelli etmiş olacaktır. Bu yolda aldığımız mesafe ülkemiz adına onur vericidir. 2017 yılında dünyanın en büyük projelerine imza atan Türkiye, 2018 yılında da büyümeyi, istihdamı, yatırımı hedeflemektedir."

"Demokratik yürüyüşünü sürdürecek"

Türkiye Cumhuriyetinin bugün her zamankinden daha güçlü, daha kararlı bir ülke olduğuna işaret eden Yıldırım, küresel önemi her geçen gün daha çok anlaşılan Türkiye'nin dünya barışının tesisi için lider bir rol üstlendiğini bildirdi.

Türkiye'nin, bölgesinde çatışmaya, kavgaya ve savaşa hizmet eden hiçbir kararı kabul etmediğine dikkati çeken Yıldırım, Kudüs davasına sahip çıkılarak insanlığın haysiyetinin savunulduğuna, gerektiğinde İslam İşbirliği Teşkilatını ve Birleşmiş Milletlerin harekete geçirildiğine ve buralarda alınan kararlara istikamet verilebildiğine değindi.

Başbakan Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Köklü bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçısı olan milletimiz, birbirine sımsıkı kenetlenerek aydınlık yarınlarını inşa ediyor. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize kast eden hiçbir odak hedefine asla ulaşamayacaktır. Milletimizin birlik ruhu, fesat odaklarının bütün tuzaklarını başlarına yıkacaktır. Demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşlarıyla bütünleşmiş gücü ve birikimi sayesinde 21'inci yüzyıla damgasını vuracaktır. Buna bütün kalbimle inanıyorum.

Ülkemiz, 2018 yılında da demokratik yürüyüşünü sürdürecektir. Bu yıl da milletçe birbirimize kenetlenmeye, kardeşlik hukukumuzu güçlendirmeye ve ürettiğimizi adaletle paylaşmaya devam edeceğiz. Demokratik istikrarı, hukuk düzenimizi ve ülkemizin güvenliğini gözümüzün ışığı gibi koruyacağız.

Cumhurbaşkanımızın liderliği, muhalefet partilerimizin elbirliği ile toplumsal dayanışmayı daha çok büyütecek ve ülkemizi tehdit eden bütün unsurları bertaraf edeceğiz. Huzurumuzu, kardeşliğimizi kimse bozamayacak. Birlik ve beraberliğimiz devam ettikçe, inanıyorum ki, ülkemizin hukukuna, kardeşliğimize ve demokrasimize yönelebilecek her türlü tehdit yok olmaya mahkum olacaktır."

"Popülizmin tuzaklarına düşmeyeceğiz"

2018'i çalışarak, üreterek, milletin ekmeğini, aşını büyüterek en iyi şekilde değerlendireceklerini aktaran Yıldırım, sosyal adalete, refah ve ekonomik kalkınmaya daha çok odaklanacaklarını belirtti.

Yıldırım, şunları ifade etti:

"Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını bugünden düşünebilen ve planlayabilen bir yönetim olarak asla popülizmin tuzaklarına düşmeyeceğiz. Şartlar ne olursa olsun, ülkemizin gelecek hedeflerinden hiçbir şekilde sapmayacağız. Sınırlarımızı korumak ve ülkemizin güvenliğini sağlamak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız.

Türkiye, demokrasi, insan hakları ve kalkınma yolundaki çabasını yeni başarılarla taçlandırdıkça sadece kendi sınırları içerisinde değil, bütün dünyada bir istikrar ve güç merkezi olacak, küresel ve bölgesel barışın tesisinde sorumluluk üstlenmeye devam edecektir."

"Yıldızımız daha da parlayacak"

Türkiye'nin ufkunun geniş, önünün açık, yarınlarının umut dolu, geleceğinin aydınlık olduğunu vurgulayan Yıldırım, "İnanıyorum ki, Türkiye'nin yıldızı önümüzdeki dönemde daha da parlayacak, bütün dünya ülkemizin, milletimizin başarılarını konuşacaktır." görüşünü paylaştı.

Vatan, bayrak ve ülkenin istikbali için can veren aziz şehitleri rahmetle, minnetle yad eden, gazilere sıhhat dileyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Milletimizin huzur ve güvenliği için yurt içinde ve sınır ötesinde görev yapan kahraman Mehmetçiklerimize ve güvenlik güçlerimize Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. 2018 yılının ülkemize, bölgemize ve bütün dünyaya barış, huzur ve refah getirmesini temenni ediyorum. Aziz milletimizin ve bütün insanlığın yeni yılını tebrik ediyorum."