Başbakan Binali Yıldırım'dan Ramazan Bayramı mesajı

Başbakan Binali Yıldırım Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten duygularla kutladığını belirten Yıldırım, bayramın Türkiye'ye, İslam dünyasına, bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini dileyerek, "Bizler, ramazanın vesile kıldığı kardeşlik ve yardımlaşma duygularını asırlar boyu içimize sindirmiş; bu atmosferi bütün hayata yaymayı başarmış köklü bir geleneğin mensuplarıyız" dedi.

“Türkiye, bütün gücü ve kararlılığıyla kimsesizlerin kimsesi”

Sağlam manevi dinamiklere ve tarihi tecrübelere sahip milletin en belirgin vasfının, güçlü bir dayanışma ruhuna sahip olduğuna işaret eden Yıldırım, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Farklılıkları zenginlik kabul eden ve daima hoşgörüyü, adaleti esas alan milletimiz, karşılaştığı bütün sıkıntılardan dayanışma ruhuyla kurtulmuştur. Aziz milletimiz, bu ramazan ayında da Suriye'den, Irak'tan, Afganistan'dan ülkemize gelenleri takdire şayan bir misafirperverlikle, şefkat, merhamet, kardeşlik duygularıyla bağrına basmıştır. Türkiye, bütün gücü ve kararlılığıyla kimsesizlerin kimsesi, mazlum ve mağdurların hamisi, insanlığın vicdanı olmaya devam edecektir."

"İktidar ile muhalefet birbirini tamamlayan unsurlardır"

Yıldırım, bayramların her türlü husumetin yok olduğu, sevgiyle merhametin bireyleri ve toplumu kuşattığı çok müstesna zamanlar olduğunu vurguladı.

Sevgi ve merhamet ayı ramazanı uğurlarken, bir taraftan gönülleri birleştiren bayrama erişmenin sevincini; diğer taraftan da ileriki 5 yıl boyunca ülkeyi yönetecek kadroları belirleyecek 24 Haziran seçimlerinin heyecanını yaşadıklarını ifade eden Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni aktif hale getirecek ve Türk siyasi tarihinde yeni bir dönemi başlatacak olan bu seçimlerin, vatanımız ve milletimiz için hayırlar getirmesini diliyorum. Bizim demokrasi kültürümüzde iktidar ile muhalefet birbirini tamamlayan unsurlardır. Öyle ki biri olmazsa diğerinin anlamı ve önemi olmaz.

Hamdolsun ki bizler farklılıklarımızla beraber bir olan, kardeş olan bir milletiz. Farklıklarımızla birlikte birbirimizin velisiyiz, hamisiyiz. Milletçe dayanışma duygularımızın en üst seviyeye çıktığı ramazan ayında bu duyguyu daha derinden hissetmekte, daha merhametli ve daha gönül alıcı olmak için özel bir gayret göstermekteyiz. Milletçe önemsediğimiz bu hassasiyetlerin ve sahip olduğumuz demokratik olgunluğun ideallerimizi, hedeflerimizi, projelerimizi milletimize anlattığımız seçim süreçlerinde de titizlikle korunmasını temenni ediyorum."

"Proje terör örgütleri, bizi hiçbir zaman dize getiremeyecek"

Yıldırım, ülkenin emniyeti, güveni ve huzuru adına yürütülen ve son dönemde çok önemli mesafeler alınan terörle mücadeleyi, bölgeyi terörden tamamen arındırıncaya kadar sürdürmekte kararlı olduklarının altını çizdi.

"Proje terör örgütleri ve onların taşeronu olan şer mihraklar bizi hiçbir zaman dize getiremeyecekler." ifadesini kullanan Yıldırım, mesajına şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bütün demokratik, ekonomik ve hukuki kazanımlarımızı sonuna kadar koruyacağız. Bulunduğumuz seviyeden bir adım dahi geri gitmeyeceğiz. Türkiye'yi dünyanın en güçlü, en saygın ülkeleri arasına katacağız. Aşkla, şevkle, heyecanla vatandaşlarımızın hukukuna sahip çıkacağız.

Şimdiye kadar olduğu gibi devletimizin itibarını vatandaşımızın itibarıyla beraber yükselteceğiz. Demokrasimizi ekonomiyle beraber geliştireceğiz. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, kimseyi tek tip düşünmeye, yaşamaya zorlamayacağız. Daima bir ve beraber olacağız. Daima hakikatin peşinde olacağız."

Yıldırım, Türkiye olarak İslam dünyasında yaşanan acıların bir an önce son bulmasını, bölgede ve dünya genelinde huzur, barış ve kardeşliğin hakim olmasını yürekten arzulayarak, bunun için dua edildiğini ve gayret gösterildiğini aktardı.

Aziz milletin Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiğini belirten Yıldırım, bayramın bütün evlere, gönüllere, ülkeye, İslam dünyasına ve insanlığa, huzur ve selamet getirmesini Allah'tan niyaz etti.

Kaynak: AA