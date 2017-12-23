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Buradasınız : » » Başbakan Binali Yıldırım'dan Noel mesajı

Başbakan Binali Yıldırım'dan Noel mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, yayımladığı mesajla Hristiyanlık inancına mensup vatandaşların "Noel Bayramı"nı kutladı.

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Başbakan Binali Yıldırımdan Noel mesajı

Başbakan Yıldırım'ın Noel mesajı şöyle:

"Hristiyanlık inancına mensup vatandaşlarımızın Noel Bayramını tebrik ediyorum.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün vatandaşları din ayrımı gözetmeksizin, saygı ve sevgi temelinde bir arada ve kardeşçe yaşamaktadır.

Tarihimizin her döneminde sevinçlerimizin yanı sıra kederlerimizi de paylaştığımız Hristiyan vatandaşlarımız, Türkiye'nin beşeri zenginliğine müstesna katkılar sağlamaya günümüzde de devam etmektedir.

Bu düşüncelerle Hristiyan vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Hristiyan âleminin Noel Bayramını kutluyor, Noel’in bütün insanlığa huzur ve barış getirmesini diliyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım, Noel bayramı
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