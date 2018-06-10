Başbakan Binali Yıldırım'dan İstanbullulara pazar sürprizi

Erdoğan Demirören'in Fatih Camii'ndeki cenaze törenine katılmak için Tuzla'daki konutundan çıkan Başbakan Binali Yıldırım, Kartal Metro İstasyonu'na geldi.

Gişelerden İstanbulkartı okutarak metroya binen Yıldırım'ı karşılarında gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yolculuk sırasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yıldırım, onlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ayrılık Çeşmesi durağında metrodan inen Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olduğu dönem açılışı yapılan Marmaray'a geçti.

İstanbul Boğazı'nın altından, Asya'dan Avrupa'ya geçen Yıldırım, Başbakan olarak ilk kez Marmaray'ı kullandı. Başbakan Yıldırım, yolcularla sohbetinde projeyi nasıl hayata geçirdiklerini anlattı.

Kartal'da başlayan yolculuk Yenikapı'da sona erdi. Başbakan Binali Yıldırım, buradan Fatih Camii'ne hareket etti.

Başbakan Yıldırım'a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da eşlik etti.

Yıldırım, yolculuk sırasında yaptığı açıklamada, "Emek verip yaptığımız bu güzel ulaşım araçlarına binme fırsatımız oldu. Bu bizim için büyük bir mutluluk. İstanbullu vatandaşlarımız ile sohbet etme imkanı bulduk. Bugün Türkiye'nin her yerinde ve İstanbul'da büyük projelerin altında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bizim imzamız var. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Ovit Tüneli, bölünmüş yollar, şehir hastaneleri ve dünyanın en büyük havalimanı… Saymakla bitmez" dedi.

Kaynak: AA