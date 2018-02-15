Başbakan Binali Yıldırım'dan Belarus'a 15 Temmuz teşekkürü

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye-Belarus İş Forumu'nda konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- Bir milyar dolara yaklaşan bir ticaretimiz var. İyi denebilir. Ama potansiyel bununla sınırla değil. 10 milyar dolara ulaşmak işten bile değil. Biz devletten devlete ticaret yapacak değiliz. Bunu siz yapacaksınız. Bizim görevimiz sizin sorunlarınızı çözmek. Biz bunu yapacağız sizde sonuç alacaksınız. Şimdiden daha iş birlikleri başlamış. Karla mücadele ekipmanlarının imalatı konusunda Erzurum'da firmalar var. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Belarus'un ziraat makinalarında, büyük iş makinalarında ciddi birikimi olduğunu biliyoruz. 3. ülke pazarlarına hitap edilecek şekilde bunlar ilerletilebilir.

"İki ülke arasında her gün mutlaka sefer olmalı"

- Türkiye otomotivde ihracatının en büyük kalemini oluşturuyor. Bunu Belarus'ta değerlendirebilir. Türkiye gerçekleştirebilir. Türkiye'nin özellikle yüksek öğretimde iş birliğini daha da ileri taşıması mümkündür. Bunları yapmanın yolu alt yapıyı daha da iyi hale getirmektir. İki ülke arasında her gün mutlaka sefer olmalı. Hava trafiğini artırmak lazım. Bir taneyle yetinmeyip daha fazla sefer olmalı. İş fırsatları oluşsun.

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye-Belarus İş Forumu'nda konuşuyor. https://t.co/ufmHvgwCiH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Şubat 2018

"Hedefimiz kazan-kazan esası"

- Biz Belarus-Türkiye ilişkilerinde kazan kazan esasına göre işlerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Tek taraflı bir kazancın geleceği olmaz. Tek tarafın mutlu olduğu ticaretten hayır gelmez. Hem demiryolu, 3. ülkelerle. Mesela vaktiyle başlanan Viking projesi var. Bu proje bir türlü istediğimiz noktaya gelmedi. Ukrayna'daki olaylardan dolayı. Kuruldu mu? Kuruldu. Yavaş ilerliyor. Su yolu geliştirebilir. Ticaretin büyümesinin önündeki engellerde daha da geriletilebilir. Ulaşım, lojistik ticaret için araçtan ibarettir. 3-5 kuruşu ticaret olarak görürsek ülkemize kötülük yapmış oluruz.

"15 Temmuz'da Belarus'tan çok büyük dostluk gördük"

- Belarus'la Türkiye arasında ikili anlamda hiçbir sorunumuz yok. 15 Temmuz'da Belarus'tan çok büyük dostluk gördük. Anında darbenin karşısında yer aldı. Bu terör örgütünün ülkedeki faaliyetlerine hiç tereddüt etmeden son verdiler. Gerçek dostluk budur. Bunu takdir ediyoruz. İstiyoruzki bu dostluğumuzu, ticari, ekonomik faaliyetlerimizi de geliştirerek devam edelim.

"Türkiye dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi"

- Türkiye 3 kıtaya hitap ediyor. Türkiye etrafında yaşanan iç savaşa rağmen, terörle amansız bir mücadele vermesine rağmen, dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi. Yıl ortalaması itibariyle bile G20 ve OECD'nin önünde büyümeyi gerçekleştirdik. Her bakımdan ilişkilerimiz çok ileri düzeye gidecek. 6 tane anlaşma imzaladık.

Kaynak: TRT Haber