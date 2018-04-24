Başbakan Binali Yıldırım'dan AKPM'ye '24 Haziran' tepkisi

Başbakan Binali Yıldırım, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"İspanya'nın bizlere verdiği destekler için teşekkür ediyoruz"

Terörle mücadele konusunda İspanya ve Türkiye benzer tecrübelere sahiptir, tabi Türkiye 2016 15 Temmuz'unda bir darbeyle yüz yüze geldi, bu darbenin sorumlusu FETÖ terör örgütüdür. İspanya'nın bu konuda bizlere verdiği destekler için teşekkür ediyoruz. Başbakana diğer ülkelerde olduğu gibi burada da faaliyetler sürdürdüğünü bildirdik.

"İspanya kendi meselesini halletmektedir"

İspanya'nın özellikle geçen yıl yaşanan Katalonya konusunda Türkiye'nin görüşü açık ve nettir, toprak bütünlüğü içerisinde İspanya kendi meselesini halletmektedir.

"İspanya'nın sağladığı hava savunma sistemi gübenliğimize destek veriyor"

Türkiye Suriye'de ortaya koyduğu çalışmayla kendi ülkesinin de, Avrupa'nın da terörden engellenmesini sağlıyor. Türkiye NATO üyesi olarak, NATO'nun sınırlarını koruma görevini yapıyor. Özellikle İspanya sağladığı hava savunma sistemiyle güvenliğimize destek veriyor, kendilerine de teşekkür ediyorum

"AB'nin gelecek vizyonunu belirlemesini ümit ediyoruz"

Özellike Avrupa Birliği ile ilgili de uzun süredir görüşmelerimiz sürüyor, İspanya'da bizim üyeliğimizi desteklemektedir. Karşı karşıya bulunduğumuz sorunların aşılması için Avrupa Birliğinin yeni bir vizyonla konuya yaklaşım göstermesinin zorunlu olduğunu düşünüyoruz ve bu konuda Birliğin gelecek vizyonunu belirlemesini ümit ediyoruz.

AKPM'nin 'seçimi erteleyin' çağrısı

Avrupa Konseyi kendi işine baksa iyi olur. Seçimi onlar yapmayacak, Türkiye yapacak. Avrupa Konseyi Parlamentosu, bunu söyleyeceğine, yüzlerce, binlerce insanın kanına girmiş bir terörist başını getirip orada konuşturmasın. Avrupa Konseyi, Salih Müslüm denen, katil olduğu tescil olmuş bir insanı getirip o parlamentoda konuşturmakla ne barışa ne terörle mücadeleye ne de Avrupa'nın değerlerine hizmet eder.