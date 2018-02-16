Başbakan Binali Yıldırım’a sahte fotoğraf gösteren kişi gazeteci değil provokatör çıktı

Başbakan Binali Yıldırım ile Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Almanya'daki basın toplantısı sırasında araya giren kişinin kim olduğu ortaya çıktı. Toplantı sırasında Afrin’e ait olmayan eski fotoğrafları sanki Afrin’denmiş gibi gösteren sözde gazetecinin PKK yanlısı Armanc Agid Nerweyi olduğu belirlendi.

Almanya Başbakanı Merkel ile ortak basın toplantısı sırasında bir fotoğraf ile kara propaganda yapan gazeteciye Başbakan Yıldırım'dan tepki: Afrin'de neler olduğunu bilmek istiyorsan oraya gel orada doğrusunu görürsün.https://t.co/2pn5hLTuV4 pic.twitter.com/OPpmjCWT2t — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Şubat 2018

Söz konusu yalan fotoğrafların ise 17 Ağustos 2016’da, "Ruslar, İran topraklarını kullanarak Halep ve İdil’i bombardımana tutuyorlar" başlığıyla yayımlandığı, diğerinin ise Almanya’da yayın yapan Frankfurter Allgemeine Gazetesi'nin 18 Aralık 2015 tarihli Suriye'deki iç savaşı konu eden haberine ait eski fotoğraflar olduğu anlaşıldı.

Başbakan Binali Yıldırım’ın kara propaganda yapan sözde gazeteciye tepkisi ise sert oldu. Yıldırım, PKK yanlısı provokatöre" "Propaganda yapma. O elindeki fotoğraflar sahte. Gerçeği görmek istiyorsan Afrin’e gel" diyerek çıkıştı.

Yıldırım, "Mülteci konusu tek başına bizim sorunumuz değil, bizim ürettiğimiz bir sorun da değil. Bu sorunların hiçbirini başlatan da biz değiliz. Biz sadece sonuçlarına katlanıyoruz. Suriye'deki savaşı biz başlatmadık. Oradaki mülteci akını biz başlatmadık ama orada canını kurtarmaya çalışan 3,5 milyon insanı biz bağrımıza bastık, ekmeğimizi paylaştık. Bize yalan yanlış resim gösteren arkadaş bu gerçeği görsün. Ne yaptığımızı bütün dünya biliyor. Dolayısıyla alnımız ak. Yaptığımız işi biliyoruz" dedi.

Kaynak: TRT Haber, AA