Başbakan Binali Yıldırım: Zeytin Dalı Harekatı'na leke sürmek isteyenlere asla izin vermeyeceğiz

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

- Yakın geçmişte, terörle mücadelede, 15 Temmuz ve sınır ötesi operasyonlarda şehit düşen, gazi olan kardeşlerimiz bu davanın önemli neferleridir. Her biri günümüzün Alparslan'ı, Fatih Sultan'ı, Mustafa Kemal'idir. Onlar Din-i Mübin-i İslam'ın kutlu tarihimizin kahramanlarıdır.

- Türk milleti ve Türk devleti kahraman şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin yanındadır. Bu bilinçle şehit düşen her neferimiz, gazimiz bizi bu toprakla daha da bağlıyor.

- Ülkemiz ve bölgemiz üzerinde her türlü kirli plan ikli asırdır farklı şekilde ve zamanda önümüze çıkıyor. Vatandaşlarımız, polisimiz şehidimiz güvenlik korucumuz zaman zaman saldırıların hedefi oluyor. Türkiye karanlık ellerin kirli oyunları ile diz çöktürülnmeye çalışılıyor. Türkiye terör örgütleriyle mücadelesini elbette kesintisiz şekilde sürdürecek.

- Maşa olarak kullanılan tüm örgütlerin nihai amacı, Türkiye'nin yükselişini yavaşlatmak, geciktirmektir.

- Türkiye işte bu terör belasıyla yıllardır amansız bir mücadele veriyor. Bu bela kimi zaman vesayetçiler tarafından karşımıza çıkıyor, kimi zaman yargı darbeleriyle karşımıza çıkıyor, kimi zaman asker kıyafetine bürünmüş hainlerin saldırılarıyla karşımıza çıkıyor.

- Bu aziz millet en zor zamanlarda dahi bayrağına, ezanına, vatanına, devletine sahip çıkmıştır. Hakkın gücü tankın gücünü yendi, bu bayraklar inmedi bu ezanlar inmedi. Devletin başı dara düştüğünde bayrağımıza, bağımsızlığımıza en küçük bir tehdit olduğunda bu aziz millet olaya el koymuştur, el koymaya devam etmektedir.

- Biz cephelere oğlunu kurban olsun diye ellerine kına yakan milletiz. İşte bu anlayışla 15 Temmuz'da destan yazdık. Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vatanı korumak için çağrıda bulunmasıyla adeta bir millet sokağa indi. Şehirlerimizin minarelerinden şehitlerimizn ruhuna ezan ve selalarla yankılandı. Can verdik ama bağımsızlığımızdan, şehitlerimizin emaneti olan bu cennet vatandan, ay yıldızlı bayrağımızdan taviz vermedik.

- Ne yaparlarsa yapsınlar bu coğrafyada bin yılı aşkın süredir kardeş gibi yaşayan bu aziz miletin arasına ayrılık tohumları ekemeyecekler.

- Türkiye, ırklarla, mezheplerle, inançlarla kutuplaştırılacak ülke değildir. Bugün Türkiye bütün terör saldırılarına rağmen kardeşliği ve barışı büyüterek tüm dünyaya güzel bir mesaj veriyor.

- Cerablus'ta, Afrin'de, Cudi'de möücadele ediyor, etmeye devam edeceğiz. Şehitlerimizin, yaralanan her gazimizin aknı yerde kalmayacak. Biz ölürken milletçe gözyaşı dökerken, musalla taşlarından şehit cenazesi kalkarken taziyelerini bile ağız ucuyla ifade edenler biz bu işe hukuk yolunda müdahele ederken ahkam kesmesinler.

- Bugün güney sınırımızda bazı oyunlar oynanıyor. Düne kadar olay DEAŞ'tı. Tüm dünya DEAŞ'la nasıl baş edeceğiz derken Türkiye gitti, DEAŞ örgütüne darbeyi koydu. Şimdi dost ve müttefik bildiğimiz bazı ülkeler sınırlarımıza 30 bin kişilik bir terör ordusu kurma hayaline kapılmışlar. Bu çerçevede de uluslararası haklarımızı kullanarak bu terör yapılanmasına son evrmek için Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattık. Bu harekat, son terörist yok olana kadar devam edecek.

- Asıl olan bu bölgede yaşayan Arap, Kürt, Türkmen masum ve sivil insanları teörö örgütlerinin zulümlerinden kurtarmaktır.

- Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, silahlı kuvvetlerimiz, ülkemizde ve bölgemizde yaşayan her bir vatandaşın can ve mal güvenliğini esas alır, öncelik verir.

- Sosyal medya sorumsuz medya değildir. Burada işlenen suçların hesabı sorulmaya başlamıştır. Barışa hizmet eden Zeytin Dalı Harekatı'na leke sürmek isteyenlere asla izin vermeyeceğiz.

- Fırat Kalkanı Harekatı'nda olduğu gibi bu bölgeden de bütün terör unsurları tremizlenecek ve Suriye'den topraklarımıza gelen vatandaşlarımız buralara yerleştirilecek.

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