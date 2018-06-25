Başbakan Binali Yıldırım: Zaman kucaklaşma zamanıdır

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin sonuçlarını Başbakanlık Resmi Konutu'nda takip etti.

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin, seçimlerin resmi olmayan sonuçlara göre, birinci çıkmasının ardından parti otobüsüyle genel merkeze hareket etti.

Başbakan Yıldırım, yol boyunca kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi önünde vatandaşlara seslendi.

"Bugün bayram günüdür, Türkiye'nin günüdür"

"Bugün bayram günüdür, Türkiye'nin günüdür." diyen Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gün, 81 milyonun kazandığı, kaybedeni olmayan bir gündür. 24 Haziran seçimleri demokrasi tarihimizin en önemli dönüm noktası olmuştur. Aziz milletimize minnettarız, şükranlarımızı sunuyoruz. Seçim kampanyasındaki tartışmalar artık geride kalmıştır. Bugün yeni bir gündür. Türkiye Cumhuriyeti'nin 7'den 70'e bütün vatandaşlarının hukuku artık güvence altındadır. Milletin adamı, Türkiye sevdalısı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin cumhurbaşkanıdır. Türkiye'yi durdurmak isteyenler, dize getirmek isteyenler dize gelmiştir, millet kazanmıştır."

Başbakan Yıldırım: Bugün bayram günüdür, Türkiye'nin günüdür. Gün, 81 milyonun kazandığı kaybedeni olmayan bir gündür. 24 Haziran seçimleri demokrasi tarihimizin en önemli dönüm noktası olmuştur. Aziz milletimize minnettarız, şükranlarımızı sunuyoruz.https://t.co/d5VRjeVzig pic.twitter.com/lDFgzgCvMO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 24 Haziran 2018

"Türkiye kazandı, bu seçimin kaybedeni yoktur"

Başbakan Yıldırım, "Farklılıklarımızla yeniden kaynaşmak için, bir ve beraber olmak için hazırız, bu aşk ve şevkle geleceğe kutlu yürüyüşümüze devam edeceğiz. Türkiye kazandı, bu seçimin kaybedeni yoktur. Siyasi rekabet bizim için 'yenme-yenilme' anlamına gelmez. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun her bir vatandaşımızın cumhurbaşkanı, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

Başbakan Yıldırım: Türkiye'yi durdurmak isteyenler, dize getirmek isteyenler dize gelmiştir, millet kazanmıştır. Bu seçimin kaybedeni yoktur. Siyasi rekabet bizim için 'yenme-yenilme' anlamına gelmez.https://t.co/d5VRjeVzig pic.twitter.com/X15VpoCAKN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 24 Haziran 2018

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı"

Yıldırım, "Herkes, bütün vatandaşlarım emin olmalıdır ki Türkiye daha güçlü demokrasisiyle daha sağlam temellere oturmuş bir Türkiye olarak yoluna devam edecektir. Milletimiz, erdem, irade ve cesaretle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olarak net sonuçla seçmiştir." diye konuştu.

"Ayrı gayrı yok, ötekileştirme yok, sen-ben kavgası yok"

Başbakan Yıldırım, "Ayrı gayrı yok, ötekileştirme yok, sen-ben kavgası yok. Bütün Türkiye'yi kucaklayan adalet, kalkınma siyasetiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bu seçimlerle beraber milletimiz tarafından sandıkta onaylanmıştır. Artık yeni sistem, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yürürlüğe girmiştir." dedi.

Kaynak: TRT Haber,AA