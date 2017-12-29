  • 29 ARALIK 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.78
    EURO 4.515
  • BIST 114480.45
    ALTIN 157.407
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Başbakan Binali Yıldırım yurda döndü

Başbakan Binali Yıldırım yurda döndü

Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan'daki temaslarının ardından Ankara'ya geldi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Başbakan Binali Yıldırım yurda döndü

Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan'daki temaslarının ardından özel uçak "CAN" ile saat 23.15’te Ankara'ya geldi.

Yıldırım'ı, Esenboğa Havalimanı'nda Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ankara Valisi Ercan Topaca ve Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile diğer yetkililer karşıladı.

Başbakan Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti genel başkan yardımcıları Mahir Ünal ve Öznur Çalık da Ankara'ya geldi.

Kaynak: AA

Etiketler: Başbakan Yıldırım
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER