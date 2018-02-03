Başbakan Binali Yıldırım, Yerel Yönetimler Toplantısı'nda konuşuyor.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

-Millete hizmet sevdamız bizi her zaman diri tutuyor.

-Türkiye'nin önünde yeni kapılar açılacak, yeni başarılarla dolu günleri birlikte yaşayacağız.

-2019'a doğru millete nasıl faydalı olacağımız konuşmak bizim başarılarımız için hayati öneme sahiptir.

-Türkiye daha fazla güçlensin, şaha kalksın istiyoruz bunun için hedef 2019.

-Bizim siyasetimiz millete hizmet siyasetidir.

-Kendimizi en iyi şekilde anlatacağız. Vatandaşlarımızın AK belediyecilikle tanışmasını sağlayacağız. BUnun için daha fazla akıl teri daha fazla alın teri dökeceğiz.

-Türkiye'nin yeni vizyonunu, küresel ölçekte ulaşan seviyeyi herkese anlatacağız.

-2019 seçimleri Türkiye'nin gelecek yılları için önemli.

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