Başbakan Binali Yıldırım, Yerel Yönetimler Toplantısı'nda konuşuyor.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:
-Millete hizmet sevdamız bizi her zaman diri tutuyor.
-Türkiye'nin önünde yeni kapılar açılacak, yeni başarılarla dolu günleri birlikte yaşayacağız.
-2019'a doğru millete nasıl faydalı olacağımız konuşmak bizim başarılarımız için hayati öneme sahiptir.
-Türkiye daha fazla güçlensin, şaha kalksın istiyoruz bunun için hedef 2019.
-Bizim siyasetimiz millete hizmet siyasetidir.
-Kendimizi en iyi şekilde anlatacağız. Vatandaşlarımızın AK belediyecilikle tanışmasını sağlayacağız. BUnun için daha fazla akıl teri daha fazla alın teri dökeceğiz.
-Türkiye'nin yeni vizyonunu, küresel ölçekte ulaşan seviyeyi herkese anlatacağız.
-2019 seçimleri Türkiye'nin gelecek yılları için önemli.
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