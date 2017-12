Başbakan Binali Yıldırım: Yanlış hesap Kudüs'ten döndü

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Birleşmiş Milletler (BM) üyelerinden 128 ülke dimdik duruşuyla ABD'nin kararını kabul etmediler. Yanlış hesap Kudüs'ten döndü. Dünyanın birden büyük olduğu artık anlaşılmıştır. Artık bundan böyle 'Ben yaptım oldu' alışkanlığı geçerli değildir." dedi.

Yıldırım, Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Adıyaman 6. Olağan İl Kongresi'nde partililere hitap etti.

Kongrenin hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, olağan kongrelerin yenilenme ve tazelenme şuuruyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Başbakan Yıldırım: [BMGK’deki Kudüs kararı] Bu kararla sadece Kudüs değil, sadece Filistin değil, insanlığın onuru kazanmıştır.https://t.co/apsMSOPGSX pic.twitter.com/YLDf8Nq0IL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 24 Aralık 2017

Gittiği her ilde vatandaşların kendilerini coşkuyla karşıladığını belirten Yıldırım, "Sizlerin coşkunuzla, sevginizle yenileniyoruz, tazeleniyoruz. Adıyaman, adı gibi insanların yaşadığı bir mekan. Adıyaman 15 yıldır AK Parti'yi bağrına basıyor. Arkana bakma yürü kardeşim, Adıyamanlılar önde gider. Her seçimde AK Parti'ye daha fazla destek veren, bu başarıya imza atan teşkilata teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Adıyaman'ın 2007 seçimlerinde yüzde 65'in üzerinde oy oranıyla AK Parti'ye destek verdiğini hatırlatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2011 seçimlerinde daha da artırdınız, yüzde 67'nin üzerinde destek verdiniz. 2007 halk oylamasında yüzde 85'i geçtiniz. Anayasa değişikliğine 16 Nisan'da yine çok yüksek bir destekle Adıyaman 'evet' dedi. Milletin adamı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın seçiminde yüzde 70 ile rekor kırdınız. Dışarıdan kurgulanan karanlık oyunları, senaryoları boşa çıkardınız. 15 Temmuz darbe girişimini dik duruşunuzla boşa çıkardınız. Felaket tellallarını ezip geçtiniz."

"Bizler büyük bir davanın neferleriyiz"

Adıyaman'ın çıtayı her zaman yükselttiğini vurgulayan Yıldırım, "Bizler büyük bir davanın neferleriyiz. Bu kutlu yolun yolcusuyuz." dedi.

Başbakan Yıldırım, 2003'ten bu yana Türkiye'ye önemli eserler kazandırdıklarını, 80 milyon vatandaşın her birinin gurur duyacağı bir Türkiye'yi inşa etmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde çalıştıklarını ve büyük eserlere imza attıklarına dikkati çekti.

Mecliste 2018 yılı bütçesinin görüşmelerinin tamamlandığını anımsatan Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu bütçe 65. Hükümet'in ikinci, AK Parti iktidarlarının 16'ncı bütçesi. 2018 bütçesi 763 milyar liraya ulaştı. Bu ne anlama geliyor? 2002'de AK Parti iktidarının ilk bütçesi 120 milyar liraydı. Demek ki ilk bütçemiz ile 16'ncı bütçemiz arasındaki fark tam 6 kat. 6 kat bütçeye ulaşmışız. 2018'de eğitime ayırdığımız bütçe, 2002 bütçesinin tamamından daha fazla. İşte AK Parti farkı bu. Bütçe büyüklüğündeki bu değişim bile AK Parti'nin Türkiye için ne kadar önemli işler yaptığını ortaya koyuyor."

"Bizim dilimiz Türkiye'nin dilidir"

Yeni dönemde güçlerini artırarak 2023 hedeflerine kararlılıkla yürüyeceklerini vurgulayan Yıldırım, "Biz bu yola çıkarken Adıyaman'ın hayır duasını alarak çıktık. Her yaptığımız işten Adıyaman ne fayda sağlar, bunu hep düşündük, hep hesaba kattık. Bizim dilimiz Türkiye'nin dilidir. Bizim dilimiz Anadolu'nun dilidir, Trakya'nın dilidir. Bizim dilimiz, muhabbetimiz Adıyaman'ın o zarif, o ince, o nazik üslubuyla harmanlaşmıştır. Biz bulunduğumuz her ortamda, konuştuğumuz her zeminde Yunus'un, Mevlana'nın diliyle yani gönül diliyle konuşuruz ama muhalefete bakın, muhalefet öyle mi? Yapıcı dil bir türlü muhalefete nasip olmadı." ifadesini kullandı.

Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çok önemli bir terörle mücadele sürecinden geçildiğine işaret etti.

Bölücü terör örgütü PKK, DEAŞ ve devlet içine sızmış FETÖ ile amansız bir mücadelenin sürdüğünü aktaran Yıldırım, "Ana muhalefet partisi çıkmış bu mücadelede iktidara destek olacağı yerde köstek olmaya devam ediyor. Halkımızın, ülkemizin güvenliği için aldığımız önlemleri, olağanüstü hali kastederek 15 Temmuz darbe girişimine 'kontrollü darbe' diyebiliyor. Hem de bu sözü 15 Temmuz'da bombalanan Gazi Meclis'te, milletin oylarıyla geldikleri yerde sarf ediyor. 15 Temmuz'u yok sayarak 20 Temmuz diye kendince bir şey uyduruyor." diye konuştu.

Yıldırım, anamuhalefetin bu sözlerinin 15 Temmuz şehitlerine ve onların aziz hatıralarına en büyük saygısızlık olduğunu belirtti.

"Ülke kazansın, millet kazansın diye durmak yok"

Ana muhalefetten milletin derdine çare olacak hiçbir hayırlı iş, hayırlı proje, söz duymadıklarını aktaran Yıldırım, şu görüşlere yer verdi:

"Türkiye'nin gelecek hedeflerine dair tek bir cümle duydunuz mu? Toplumsal barış, demokrasi hak ve özgürlükler için hiçbir adım attıklarını gördünüz mü? Göremezsiniz, çünkü yok. Bunlarda bilgi, proje, gelecek vizyonu yok. Dürüstlük ise zaten yok. Yalan dolan, hakaret bunlarda gırla. Allah aşkına söyleyin bunlardan ülkeye bir fayda gelir mi? Milletin Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye olan güvenini ne yazık ki bunlar hazmedemiyor. Sadece 'AK Parti başarılı olmasın da Türkiye kaybederse kaybetsin' diyorlar. Ben buradan diyorum, ülke kazansın, millet kazansın diye durmak yok."

Başbakan Yıldırım, engelleri aşa aşa, oyunları boza boza yollarına devam edeceklerini, sadece ülke için değil uluslararası arenada da doğruları söylemeye, mazlumun, mağdurun yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

"Yanlış hesap Kudüs'ten döndü"

Kudüs'te yaşanan olaylara da değinen Yıldırım, Amerikan yönetiminin Kudüs ile ilgili aldığı kararın BM'ye çarptığını ve geri döndüğünü belirtti. BM üyelerinden 128 ülkenin dik duruşuyla ABD'nin kararını kabul etmediğine dikkati çeken Yıldırım, yanlış hesabın Kudüs'ten döndüğünü vurguladı.

Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Dünyanın birden büyük olduğu artık anlaşılmıştır. Artık bundan böyle 'Ben yaptım oldu' alışkanlığı geçerli değildir. BM'de aklı selimin galip gelmesi bölgede barış ve çözüm ümidini güçlendirmiştir. Bu kararla sadece Kudüs ve Filistin değil insanlığın onuru kazanmıştır.

Türkiye olarak bu kararın bu yönde çıkması için başta Cumhurbaşkanımız olarak büyük gayret gösterdik. İslam İşbirliği Teşkilatı'nı İstanbul'da olağanüstü toplantıya çağırdık ve dünyanın vicdanını harekete geçirdik. Bu gayretlerimizin sonunda hayırlı bir neticeye ulaştığımız için mutluyuz, gururluyuz. Türkiye başta Filistin olmak üzere bütün mağdur ve mazlum milletlerin, ezilenlerin yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir. Dünyanın iyiliği, insanlığın selameti için çalışmaya devam edeceğiz."

"Gölbaşı-Adıyaman-Kahta arası hızlı tren için süreç başladı"

Yıldırım, "Gölbaşı-Adıyaman-Kahta arasına 'hızlı tren yapacağız' diye söz vermiştik. Onun da proje ihalesini, yer teslimini yaptık, süreç başladı. Hiç merak etmeyin adı gibi yaman bu hattı da kazandırmış olacağız" dedi.

Başbakan Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti:

"Depremden zarar gören kardeşlerimizin evlerini yeniden yapmak, Samsat'ı yeni baştan inşa etmek için yasal, kanuni engel vardı ama sadece Samsat'a yönelik kanun çıkardık, şimdi bütün binaları yeniden yapıyoruz"