Başbakan Binali Yıldırım: Türkiye'ye yapılacak her türlü saldırı misliyle karşılık bulacaktır

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım, Aksaray'da partisinin 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Suriye'nin kuzeyindeki, Afrin'deki, Kobani'deki, Ayn el-Arap'taki terör grupları ülkemizi taciz ediyor, saldırıda bulunuyor. Şunu herkes iyi bilmelidir. Türkiye'ye karşı yapılacak her türlü saldırı, ister içeriden olsun ister dışarıdan olsun, misliyle karşılık bulacaktır. Bu ülkenin huzurunu bozanlara asla fırsat verilmeyecektir." dedi.

"ABD yargıçları adeta FETÖ elemanlarının neredeyse güdümüne girmiş"

Başbakan Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

"Bugünlerde Amerika’da bir dava görülüyor. Komik bir dava. Komik olduğu kadar hukuki dayanaktan da yoksun bir davayı hep ibretle izledik. ABD yargıçları adeta FETÖ elemanlarının neredeyse güdümüne girmiş. Onların istediği gibi hareket ediyorlar. Sizin oyunlarınız bize sökmez. Kendi hukuk sisteminize verdiğiniz zararla kalırsınız."

"Türkiye hukuk devletidir ve terörün her türüyle mücadele edebilecek kabiliyete sahiptir." diyen Başbakan Yıldırım, "En vahşi terör saldırılarında dahi hukukun içinde kalarak mücadeleyi veren ender ülkelerden biridir. Bize tuzak kurmaya çalışanların bu tuzakları er geç başlarına geçecektir. Bütün bu maksatlı girişimler, Türkiye’nin 2023, 2053, 2071 hedef ve vizyonuna yürümesine engel olamayacak." şeklinde konuştu.

"Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu"

Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bugün CHP'nin Genel Başkanı, bir kongrede konuşuyor. Diyor ki 'Bir vatandaş Meclis önünde kendini yakmaya kalktı.' İlave ediyor, 'Kardeşim Meclisin önünde niye kendini yakmaya kalkıyorsun, git kendini yakacaksan sarayın önünde yak.' Adama bak. Yani insanlık ölmedi kardeşim. Bunun yaptığı ne biliyor musunuz? Komşunun evi yanarken gidip, yanaşıp üşüyen elini ısıtmaya benziyor. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu. O vatandaşın yanması önemli değil, onun AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan hazımsızlığı, düşmanlığı o vatandaşın yanmasından daha fazla."

AA