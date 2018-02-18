Başbakan Binali Yıldırım Türkiye'ye döndü

Yıldırım ve beraberindekileri taşıyan uçak, saat 02.45'te Esenboğa Havalimanına indi.

Başbakan Yıldırım ile Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Ankara'ya geldi.

Kaynak: AA