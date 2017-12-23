Başbakan Binali Yıldırım: Türkiye sadece kendisi için değil bölge için de güçlü olmak zorundadır

Başbakan Yıldırım, "2018 bütçesinde ne var diye sorarsanız büyüme var kalkınma var refahın artması var, iş var, aş var, aydınlık Türkiye'nin açılan kapıları var. Dün AK Parti iktidarımızın 16. bütçesini yaptık. Türkiye'de 94 yıllık Cumhuriyet tarihinde bu kadar üst üste hizmet yapan başka bir iktidar yok. Bu sadece bize nasip oldu. Türkiye ekonomisi güven ve istikrar ortamında büyümeye devam ediyor." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım: Türkiye ekonomisi güven ve istikrar ortamında büyümeye devam ediyor.https://t.co/y2RiVXBCZW pic.twitter.com/xbiPoGVYuE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 23 Aralık 2017

"Kudüs sahipsiz değil"

Yıldırım, "Amerika Başkanı bir gün çıktı, böyle de böbürlenerek, imzasını da göstererek efendim bir kağıda imza attı. Neymiş, Kudüs'ü İsrail'in başkenti yapacakmış. Gençler, 'Ben yaptım, oldu' demekle oluyor mu? Olmuyor. O gün 'Yanlış hesap Kudüs'ten döner, Kudüs sahipsiz değil.' dedik.

Başbakan Binali Yıldırım: Ben yaptım oldu demekle olmuyor,yanlış hesap Kudüs'ten döner dedik. Kudüs sahipsiz değildir.https://t.co/y2RiVXBCZW pic.twitter.com/oTEH9G99Nh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 23 Aralık 2017

Bu karar gelir gelmez Amerika Başkanı bütün ülkeleri arayarak, aramakla kalmayıp tehdit ederek 'Bu karara karşı oy kullanırsanız sizlere para, destek vermeyeceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Biz büyük ülkeyiz, karışmam ha' diye gözdağı vermeye çalıştı ama bir şeyi hesap edemedi. Hesap edemediği şey, siz ne kadar büyük olursanız olun dünyada her ülke, bayrağı, toprağı, egemenliği olan her ülke kendi kararını kendi verir, kendi kaderini kendi belirler. ABD'nin tehditlerine rağmen yapılan oylamada dünyanın 1'den büyük olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. " diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım: Her ülke kendi kararını kendi verir. Yapılan oylamada dünyanın 1'den büyük olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.https://t.co/y2RiVXBCZW pic.twitter.com/lQoCVD1ZkC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 23 Aralık 2017

"Türkiye sadece kendisi için değil bölge için de güçlü olmak zorundadır"

Yıldırım, "Bu topraklarda 100 yıl önce ortaya konan planların, projelerin bölgenin iradesi dışında olduğu ve yürüyemeyeceği bugün çok açık şekilde ortaya çıkmıştır. Bölge hakkında dizayn yapanlar, karar verenler bugün yine aynısını yapmaya çalışıyorlar ama Türkiye var. Türkiye ne diyor; bu bölgede bize rağmen, bu bölgedeki ülkelere rağmen hiç kimse binlerce kilometre uzaktan gelip plan yapamaz, racon kesemez. Türkiye sadece kendisi için değil bölge için de güçlü olmak zorundadır." şeklinde konuştu.

Nerede mazlum, nerede mağdur varsa Türkiye'nin her zaman onların yanında olduğu söyleyen Başbakan Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye küresel barış ve istikrarın güvencesidir. 2023, 2053, 2071 hedef ve vizyonuna emin adımlarla gidiyoruz. Başkalarının hayal bile edemediklerini gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. AK Parti Türkiye'nin en güçlü partisidir. 2003'te de böyleydi 2017'de de aynıdır. İki katı güçlenerek bu günlere geldik. Laf üstüne laf koyan değil, taş üstüne taş koyan bir iktidar olduk. Böyle olmaya da devam edeceğiz."

"Kılıçdaroğlu'nun daha Muhtarlar Kanunu olduğundan haberi yok"

Başbakan Binali Yıldırım: Kılıçdaroğlu'nun daha muhtarlar kanunu olduğundan haberi yok.https://t.co/y2RiVXBCZW pic.twitter.com/ggs0Ky6N7Y — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 23 Aralık 2017

Başbakan Yıldırım "Bağımsız bir muhtarlar kanunu olması lazım" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da hedef aldı.

Yıldırım, "Daha muhtarlara ait özel bir kanun olduğundan haberi yok. Muhtarlarımız taleplerini bilgisayar ortamında İçişleri Bakanlığı'na rahatlıkla iletebiliyor. 2002'de muhtarlar 97 lira para alıyordu. Şimdi 1503 lira para alıyorlar. Buna ilave sigorta emeklilik primlerini de devlet yatırıyor. Muhtarlar daha fazlasını hak ediyor. Ama bu CHP, Kılıçdaroğlu bunları söylüyor da muhtarların bu hakları verilirken maaşlarını düzeltirken getirdiğimiz kanuna ne vermişler diye bakın derim. Ret vermişler ret." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber