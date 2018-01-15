Başbakan Yıldırım: Bunun anlamı Türkiye'ye düşmanlık etmektir

Başbakan Binali Yıldırım, TESK hizmet binasında düzenlenen Türkiye Esnaf Buluşması'nda konuluyor.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Bir insanın günlük hayatını idame ettirmesi için lazım olan herşey esnaf ve sanatkarlarla mümkün. Siz Türkiye'nin görünmez kahramanlarısınız. Sesi az çıkan, yaptığı hizmet ile değeri toplum tarafından anlaşılan en büyük ahilik teşkilatısınız. Bugün, bu geleneğin temsilcileri ile yani sizlerle bir arada olmaktan özellikle bahtiyarlık duyuyorum. Başta Ahi Evran olmak üzere gelmiş geçmiş bütün ahilerimizi minnetle yad ediyor, dokuz asır sonra dahi bu kültürü yaşatan siz esnaf ve sanatkarlarımıza teşekkür ediyorum.

- Kolay bir yıl olmadı ama 2017 için felaket çığırtkanlığı yapanlar, senaryoları üretenler avcunu yaladı. Çünkü Türkiye 2017'de hem küresel anlamda hem ülkemizin şartları bakımından birçok olumsuzluğa rağmen bir mucizeye imza attı. 2017'nin başında biz kara kara düşünüyorduk, piyasa daralıyor, nakit sıkıntısı var. Bir araya geldik, ekonomik koordianasyon kurulu ilgili bakanlarımız seri kararlar aldık. Primler ödenecek, kredi alanı genişletilecek, birçok kararı aldık ve birdenbire hava değişti. O sene referandum olmasına rağmen, biz bir yandan o kampanyaya gereken zamanı ayırdık bir yandan da ekonomiye ülkenin ekonomisini ayakta tutan esnafımıza, orta küçük işletmelere tedbirleri aldık ve uygulamaya çıkardık. Yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11'in üzerinde büyüme tesadüf mü zannediyorsunuz? Bunlar sıkıntıyı önceden görüp alınan tedbirin sonucudur.

- 2016 yılında alçak FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan darbe sonrası Türkiye sonrası bir daha ayağa kalkamaz, ekonomisi iflas eder diye açıklamalar yapıyorlardı. Ne oldu? Şimdi de açıklama yapıyorlar. Güvenilirlikleri kaybolmasın diye telaşla tersine açıklama yapıyorlar. İnşallah 2017 daha iyi olacak. Yüzde 7 büyüme ile kapatıyoruz. Yüzde 7 ne demek, gelişmiş ülkelerin beş altı katı. Belki de dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinin de üstünde yer alacağız. Ya bir ya iki en kötü halde üçüncü sıradayız. Birinci olursak şaşmayalım. Bunları niye anlatıyorum, ülkenize güveneceksiniz. Ülkenin geleceğine inanacaksınız. 15 Temmuz öyle olmadı mı? 15 Temmuz darbesi nasıl bastırıldı? Top var, tank var, sizin elinizde ne var, yürek yürek. Vatan sevgisi, bayrak sevgisi. O alçaklara bu bayrak inmez, bu ezanlar dinmez dedik noktayı milletimiz koydu.

- Bölgede emperyalist emelleri olanlar Türkiye'ye karşı teröre destek veriyor. NATO içindeki bir ülke Türkiye'nin sınırlarını koruyacağı yerde terör örgütleriyle bir olup askeri birlik kuruyor. Bunun anlamı terör örgütünün arkasından nişan alıp Türkiye'ye düşmanlık etmektir. Bugün şimdi ABD, NATO'da bizimle müttefik değil mi? Biz de NATO ülkesiyiz. ABD bunu görmeli ve bu yanlıştan vazgeçmeli. Bu millet, bu ülke şartlar ne olursa olsun bağımsızlığından, egemenliğinden zerre kadar taviz vermemiştir. Karşımızdaki tehdit adı ne olursa olsun, kimden gelirse gelsin kanımızın son damlasına kadar ülkemizi savunacağız.

- 2,5 milyon esnafı kapsayacak şekilde e-PTT uygulamasına geçtik. Artık değişimi yakalamamız lazım, babadan, dededen kalan yöntemle devam edersek iş yapamayız. İnternet platformuna esnaflarımızın da dahil olması gerekiyor.

- Biz dört alana yoğunlaşacağız; emniyet, adalet, sağlık, eğitim. Esasında ikiye düşüyor bu yavaş yavaş. Dışarıya vermeyeceğimiz iş adalet ve emniyettir. Devlet bunlara yoğunlaşacak. Niye devlet ticaret yapamaz. Biz sizin önünüzü açacağız, engelleri kaldıracağız. Bu işin, ticaretin erbabı da esnaftır, sanatkardır, sizin üyelerinizdir. Onun için hiç endişe etmeyin bu konularda gerekli hassasiyeti göstereceğiz. Haksız rekabeti ortadan kaldıracağız.

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