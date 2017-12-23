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Buradasınız : » » Başbakan Binali Yıldırım: Türkiye demek Filistin, Kudüs, Arakan demektir

Başbakan Binali Yıldırım: Türkiye demek Filistin, Kudüs, Arakan demektir

Kudüs için destek veren bütün ülkelere teşekkür eden Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye, Filistin demektir, Kudüs demektir, Arakan demektir" ifadelerini kullandı.

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Başbakan Binali Yıldırım: Türkiye demek Filistin, Kudüs, Arakan demektir

TBMM Genel Kurulu'nda 2018 bütçesi 305 oyla kabul edilmesinin ardından Başbakan Binali Yıldırım Meclis'te Genel Kurul'a hitap etti. 

Başbakan Yıldırım, konuşmasına Kudüs tasarısının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda kabul edilmesini değerlendirerek başladı. 

"Yanlış hesap Kudüs'ten döner demiştim, dönmüştür"

"BM Genel Kurulu'nda ABD'nin Kudüs kararını 128 ülke kınamıştır. Yanlış hesap Kudüs'ten döner demiştim, nitekim dönmüştür." diyen Yıldırım şunları aktardı:

"Türkiye olarak bu kararın çıkması için büyük gayret gösterdik. Destek veren bütün ülkelere teşekkür ediyoruz. Bütün dünya ülkeleri neredeyse ittifak yaptı. Bütünlüğümüzü tehdit edenlerin emellerine ulaşmasına milletimizden aldığımız güçle müsade etmedik."

"Türkiye güçlü ekonomisine gıpta ile bakılan bir ülke olmuştur"

Küresel krizden sonra ilk defa 2017'den itibaren dünya ekonomisinde bir iyileşme olduğunun altını çizen Başbakan, "Böyle bir ortamda Türkiye tarihi hedeflerine kenetlenmiş vatandaşlarından oluşan güçlü ekonomisine gıpta ile bakılan bir ülke olmuştur." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, "3. çeyrekte son 6 yılın en yüksek büyüme oranına ulaştık. Çin'i ve Hindistan'ı da sollayarak dünyada liste başına oturduk. 2018 yılında Türkiye ekonomisinde nitelikli bir büyüme bekliyoruz. Türkiye'nin güçlü olması gerekir çünkü Türkiye Filistin demektir, Kudüs demektir, Arakan demektir, Somali demektir, Yemen demektir." dedi. 

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: TBMM Genel Kurulu, kudüs, bütçe, birleşmiş milletler, Başbakan Yıldırım
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