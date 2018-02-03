  • 03 ŞUBAT 2018, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Başbakan Binali Yıldırım: Türkiye daha fazla güçlensin, şaha kalksın istiyoruz

Başbakan Binali Yıldırım: Türkiye daha fazla güçlensin, şaha kalksın istiyoruz

Başbakan Binali Yıldırım, "2019'a doğru millete nasıl faydalı olacağımız konuşmak bizim başarılarımız için hayati öneme sahiptir." dedi.

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Başbakan Binali Yıldırım: Türkiye daha fazla güçlensin, şaha kalksın istiyoruz

Başbakan Binali Yıldırım, Konya Yerel Yönetimler Toplantısı'na telekonferans ile katılarak konuşmasını gerçekleştirdi.

Başbakan Yıldırım, "Millete hizmet sevdamız bizi her zaman diri tutuyor. Türkiye'nin önünde yeni kapılar açılacak, yeni başarılarla dolu günleri birlikte yaşayacağız." dedi.

"2019'a doğru millete nasıl faydalı olacağımızı konuşmak bizim başarılarımız için hayati öneme sahiptir" diyen Yıldırım, Türkiye'nin daha fazla güçlenmesini, şaha kalkmasını ve bunun için hedefin 2019 olduğunu söyledi.

 

 

"2019 seçimleri Türkiye'nin gelecek yılları için önemli"

Başbakan Yıldırım, 2019 seçimleri ile ilgili "Türkiye'nin yeni vizyonunu, küresel ölçekte ulaşan seviyeyi herkese anlatacağız. Vatandaşlarımızın AK belediyecilikle tanışmasını sağlayacağız. Bunun için daha fazla akıl teri daha fazla alın teri dökeceğiz. 2019 seçimleri Türkiye'nin gelecek yılları için önemli." diye konuştu.

 

 

Türkiye'nin 94 yıllık demokrasi tarihinde yönetişimde yeni bir modele geçileceğini söyleyen Yıldırım, "Artık vesayetler yok oluyor, güçlü iktidar sürekli istikrar dönemi başlıyor. Vesayet odakları tamamen ortadan kalkıyor. İrade milletin iradesi oluyor." dedi.

Ankara-Niğde otoyolunun en önemli özelliği: Türkiye'nin batı ucundan Ortadoğu'ya kadar kesintisiz olması

Dün Ankara-Niğde otoyolunun temelini attıklarını söyleyen Yıldırım, "Bu yarım kalmış projeyi de tamamlamak bize nasip oldu. Bu otoyol sıradan bir proje değil. Bu yolun en  önemli özelliği Türkiye'nin batı ucundan Ortadoğu'ya kadar kesintisiz bir otoyol özelliğine sahip olması. Yaklaşık 2000 kilometrelik bir otoyol ağını 300 kilometrelik bu parçayı tamamladığımız anda birleştirmiş oluyoruz." dedi.

 

 

"Türkiye'nin bölünmüş yol öyküsünü bütün dünya ülkeleri örnek almalıdır"

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın geçtiğimiz haftalarda bir rapor yayınlandığını söyleyen Başbakan raporda "Türkiye'nin bölünmüş yol öyküsünü bütün dünya ülkeleri örnek almalıdır" dendiğini söyledi.

"Türkiye, çok büyük bir kalkınma hamlesi gerçekleştirdi"

AK Parti olarak 15 yılı dolu dolu geçirdiklerini ve sorunları çöze çöze geldiklerini söyleyen Başbakan, Türkiye'nin geçen 15 yılda yollara yaptığı bu yatırımla çok büyük bir kalkınma hamlesini gerçekleştirdiğini vurguladı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Tekirdağ 6. Olağan İl Kongresi
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