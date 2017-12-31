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Buradasınız : » » Başbakan Binali Yıldırım: Türk ordusu, mazlumların ordusudur

Başbakan Binali Yıldırım: Türk ordusu, mazlumların ordusudur

Başbakan Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Canikli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve kuvvet komutanlarıyla Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığını ziyaret etti.

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Başbakan Binali Yıldırım: Türk ordusu, mazlumların ordusudur

Başbakan Binali Yıldırım, beraberindeki Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarıyla Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığını ziyaret etti.

Yıldırım: Türk ordusu, mazlumların ordusudur

Başbakan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Türk ordusu, mazlumların ordusudur. Türk ordusu, 'Vefalı Türk geldi yine, selam Türkün bayrağına' demeyi bekleyen insanların umududur. Türk komandosu, dünyanın neresinde olursa olsun, huzurun, güvenin, barışın, ay yıldızlı bayrağımızın teminatıdır. El-Bab'da, Fırat Kalkanı operasyonunda yazdığı destanı, cümle alem gördü." dedi.

Erdoğan: Silahlı Kuvvetlerimiz dünyada örnek bir ordu olmanın destanını yazacaktır

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, askerlere hitaben telefondan hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Silahlı Kuvvetlerimiz gerek elde ettiği teknolojik imkanlarla, gerekse sizdeki bu güçlü imanla, inanıyorum ki dünyada örnek bir ordu olmanın da her türlü uygulamalarıyla destanını yazacaktır." 

Kaynak: AA

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım
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