Başbakan Binali Yıldırım: Türk askeri 11.05'te Afrin'e geçti

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da medya temsilcileri ile bir araya geldi.
Başbakanlık Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen toplantıda Suriye'nin Afrin bölgesinde KCK/YPG-PYD ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" hakkında bilgi verildi.
Yıldırım, Türk askerinin 11.05'te Afrin'e geçtiğini söyleyerek, "Zeytin Dalı Harekatı 4 safhada gerçekleştirilecek. Kara harekatı başladı. Şu ana kadar yaralımız yok." dedi.
Toplantıya Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay da katıldı.
Kaynak: AA