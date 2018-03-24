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Buradasınız : » » Başbakan Binali Yıldırım: Terörün doğusu batısı olmaz, gerekeni yapacağız

Başbakan Binali Yıldırım: Terörün doğusu batısı olmaz, gerekeni yapacağız

Başbakan Binali Yıldırım, "Fırat'ın batısında durun, doğusuna geçmeyin, böyle bir şey yok. Terörün doğusu batısı olmaz. Gerekeni yapacağız" dedi.

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Başbakan Binali Yıldırım: Terörün doğusu batısı olmaz, gerekeni yapacağız

Gaziantep'te doktora tevcih töreninde konuşan Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları.

Zeytin Dalı'nı eleştiriyorlar çünkü terör örgütüyle güzel ilişkileri var

Türkiye, bölgede en fazla yük alan, bedel ödeyen ülke olmasına rağmen acımasızca da eleştirilen bir ülke. Zerre kadar yük, sorumluluk almayan, hiçbir bedel ödemeyenler bol bol Türkiye'yi eleştiriyorlar. İşte Fırat Kalkanı Harekatı'nı, Zeytin Dalı'nı eleştiriyorlar çünkü onların terör örgütüyle güzel ilişkileri var. Bilgi kaynakları terör örgütü. PKK/YPG/PYD vesaire, bunlarla gayet güzel bir çalışma içerisindeler. Gönüllü propagandalarını üstlenmiş vaziyetteler.

Türkiye'ye rağmen gelecek planı yapamazsınız 

Türkiye, iki tane süper gücün arasından girdi devreye, 'Ben de buradayım kardeşim' dedi. 'Bana rağmen burada hesap kitap yapamazsınız, gelecek planı yapamazsınız.' Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı budur. Bundan sonra hiç kimse Türkiye'ye rağmen bu bölgenin dizaynını ve geleceğini planlayamaz.

Terörün doğusu batısı olmaz

Fırat'ın batısında durun, doğusuna geçmeyin, böyle bir şey yok. Terörün doğusu batısı olmaz. Terör, bu topraklardan kökü kazınıncaya kadar, bir daha gelmeyinceye kadar bizim için hedeftir. Gereken ne ise onu da yapacağız. Kim varsa arkasında bildiğini yanına koymasın, bu kadar açık.

Üniversiteyi sadece devlette bir işe gireyim şeklinde görmemek lazım

Üniversitelerin bilgi üretimi, yol göstericiliği olmadan toplumun kalkınması mümkün değildir. Üniversite Universe'den gelir. Vizyonu geniş, dünyaya bir bütün olarak bakabilen bu kurumlardır. Üniversiteler aynı zamanda insanın özgüveni de gelişir. Üniversiteleri okuyayım da devlette bir işe gireyim şeklinde görmemek lazım. Dünyayı önünüze koyacak ve dünyanın her yerini sizin kabiliyetinizi geliştirecek bir alan olarak göreceksiniz

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Gaziantep, binali yıldırım, başbakan
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