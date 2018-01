Başbakan Binali Yıldırım: Terörün başını ezene kadar bu operasyonlar sürecek

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da Kasımpaşa Tüneli açılış töreninde konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- Bizim siyasetimiz hizmet siyasetidir, eser siyasetidir. Sürekli eserler yaptık yapmaya devam ediyoruz. Yorulmak nedir bilmeden milletimize hizmet aşkıyla çalışıyoruz. Bugün İstanbul'da raylı sistem uzunluğu 260 km'yi buldu. Bunların çoğu son 15 yılda yapıldı. 7 büyük eseri kazandırdık. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim köprüsü, İstanbul Ankara hızlı trenini tamamladık. Osmangazi köprüsüyle İzmit körfezini birkaç dakikada geçilir hale getirdik. İstanbul'un çılgın projesi Kanal İstanbul'a da bu yıl içinde başlıyoruz.

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da Kasımpaşa Tüneli'nin açılışında konuşuyor. https://t.co/zEtGRgcMDu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 27 Ocak 2018

"Asla ve asla terör kuşağına izin vermeyeceğiz"

- Biz bu milletin desteğiyle duasıyla her türlü hizmeti geciktirmeden yapacağız. Bu günlerde ülkemiz güney sınırlarından bazı tacizlere saldırılara maruz kalıyor. Buna karşı TSK kahraman Mehmetçiğimiz milletimiizn başına bela olan can ve mal güvenliğine tasallut olan bu eşkiya sürülerine hakettiği dersi vermek için Afrin'deler. Orada terörün başını ezineye kadar bu faaliyetler sürecek. Hudutlarımızın güvenliği milletimiizin can ve mal güvenliği tam anlamıyla sağlanıncaya kadar operasyonlar sürecek. Asla ve asla güney sınırlarımızda bir terör kuşağının oluşmasına izin vermeyeceğiz. Kim ne derse desin terörün başını ezene kadar bu operasyonlar sürecek.

