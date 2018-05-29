Başbakan Binali Yıldırım: Terörü bu ülkenin gündeminden çıkardık

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin Siirt mitinginde konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Farklılıklarımız olabilir ama gözyaşlarımızın rengi hep aynıdır"

"İster Kürt olalım, ister Arab, ister Türkmen, İster sarışın olalım, farklılıklarımız bizim her zaman zenginliğimizdir. Farklılıklarımız olabilir ama şunu unutmayalım, gözlerimizden akan yaşın rengi hep aynıdır, acımız ortaktır, sevincimiz ortaktır. Onun için üstünlerin hukukunu değil, hukukun üstünlüğünü her zaman muvaffak edeceğiz."

Başbakan Binali Yıldırım: Üstünlerin hukukunu değil, hukukun üstünlüğünü her zaman muvaffak edeceğiz.https://t.co/FVkGbuTg6Q pic.twitter.com/2l4g0q9Xm9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 29 Mayıs 2018

"Devlet ile millet arasındaki mesafeyi kaldırdık"

"Bizim sorunumuz PKK'yı milletle aramızdan çıkartmak. Bunu çıkarttık elhamdulillah. Bir yandan terörle mücadele ederken, bir yandan da Siirt'in geciken hizmetlerini yavaş yavaş yapıyoruz. Devlet ile millet arasındaki mesafeyi kaldırdık."

"Dağa çıkışlar bitti"

"Dağa çıkışlar bitti. Yavrularımız dağa değil geleceğe bakıyor. Çünkü dağda gözyaşı var. Yolları tünelleri bombalayanlar iş makinalarını yakanlar, çalışanları kaçıranlar bunlar değil mi? Bu alçak örgüt en büyük zararı kime verdi? Evlatlarımızı katil yapanlar, kalem tutması gereken ellere silah verenlerden hesap sorma vakti geldi mi? 24 Haziran'da bunların hak ettiği dersi verecekmiyiz?"

"Terörü bu ülkenin gündeminden çıkardık"

"Terörü bu milletin gündeminden çıkaracağız dedim. Ant olsun ki bugün terör Türkiye'nin gündeminden çıkmıştır. Bu örgütler proje örgütüdür, bunların ipi dışardadır. Mesele vallahi de billahi de Kürt meselesi değil, mesele Türkiye'nin güçlenerek büyümesini geciktirme, mesele Türk insanının zenginliğinin, her alanda gelişmesinin hazmedilememesi. Kürtlerin de Türklerin de bu milletin PKK, FETÖ gibi bir sorunu var. Bu sorunu kökünden çözmek için gereken neyse yapıyoruz."

Başbakan Yıldırım: 24 Mayıs 2016'da Başbakan olarak tayin edildiğimde ilk cümlem, "Terörü bu milletin gündeminden çıkaracağız." dedim. Andolsun ki bugün terör Türkiye'nin gündeminden çıkmıştır.https://t.co/FVkGbuTg6Q pic.twitter.com/PAtm4WNATJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 29 Mayıs 2018

"İnsanımıza korku değil, ümit verdik"

"16 yıl boyunca insanı yaşat ki devlet yaşasın dedik. Hizmet ve kalkınma siyasetini benimsedik. Halkı vatandaşları isyana çağırmadık, çukur siyasetiyle şehirleri yakıp yıkmadık. Arkasında 16 yaşındaki Yasin Börü'yü katledenler gibi acı ve gözyaşı bırakmadık. İnsanımıza korku değil, ümit verdik."

Siirt Üniversitesi'ne Tıp Fakültesi

"Siirt Üniversitesi'ne Tıp Fakültesi kurduk, hayırlı uğurlu olsun."

"Siirt'in Havalimanı'na yaz kış her zaman uçak inişi olacak"

"Siirt'in Havalimanı var ama doğru dürüst çalışmıyor. Şimdi havalimanını tamamen yeniliyoruz, yaz kış her zaman uçak inişi olacak. 15 Ağustos'ta havalimanını açıyoruz, hayırlı uğurlu olsun."

"Siir'te bakır işleme fabrikası"

"Siirt'te bakır işleme fabrikası kuruluyor. 5 milyar liralık yatırım yapılacak. 5 bin kişi çalışacak."

Kaynak: TRT Haber