Başbakan Binali Yıldırım: Terör örgütleriyle iş yapmaktan vazgeçin

Terör örgütü tarafından roketli saldırılara maruz kalan Hatay ve Kilis'e giden Başbakan Binali Yıldırım, daha sonra Kilis Valiliğini ziyaret ederek, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Hatay ve Kilis'e 94 roket saldırısı

Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı günden bugüne kadar Suriye'nin Afrin bölgesinden Hatay'a 60, Kilis'e 34 olmak üzere toplam 94 roket füze saldırısı yapıldığını belirten Yıldırım, saldırılarda 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 113 kişinin ise yaralandığını söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım: Hatay ve Kilis'e toplam 94 roket saldırısı yapılmış, 7 vatandaşımız şehit olmuştur.https://t.co/JjrnlUiWAH pic.twitter.com/hOCfNbhcPD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 4 Şubat 2018

Başbakan Yıldırım, Kilis ve Hatay'taki esnafın sigorta ve vergi ödemeleriyle ilgili, yarınki Bakanlar Kurulu toplantısında daha kapsamılı tedbirler alacaklarını bildirdi.

"Terör örgütleriyle iş yapmaktan vazgeçin."

Teröristleri destekleyen güçlere de değinen Başbakan Yıldırım "Teröristlerin ellerindeki silahların nereden geldiğini çok iyi biliyoruz" dedi. Yıldırım bu güçlere, "Devletler devletlerle iş yapar. Terör örgütleriyle iş yapmaktan vazgeçin." uyarısında bulundu.

Karalama kampanyası yapanlara, itibar edenlere de seslenen Yıldırım, "NATO'da müttefikimizsiniz ve çeşitli alanlarda birlikte çalışıyoruz. Eğer bu ittifaklık devam edecekse çapulcuların sözüne itibar etmeyeceksiniz, dostluğuna güvenilir Türkiye'nin sözüne itibar edeceksiniz." dedi.

Harekat merkezini ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı sırasında, terör örgütü PYD/PKK tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinden Kilis hudut bölgesine düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Bayram'ın cenaze törenine katıldı. Yıldırım, Hatay ve Kilis'e yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti, başsağlığı dileklerini iletti.

Başbakan Yıldırım ayrıca Zeytin Dalı Harekatı’nın sevk ve idaresinden sorumlu olan 2. Ordu’nun Hatay’daki harekat merkezini ziyaret etti. Yıldırım'a ziyarette, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da eşlik etti.

Kaynak: TRT Haber