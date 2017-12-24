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Başbakan Binali Yıldırım Suudi Arabistan'a gidecek

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Başbakan Yıldırım, 27-28 Aralık'ta Suudi Arabistan'a ziyarette bulunacak.

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Başbakan Binali Yıldırım Suudi Arabistana gidecek

Başbakan Binali Yıldırım'ın Suudi Arabistan ziyareti 27 Aralık'ta başlayacak ve 2 gün sürecek. Birleşmiş Milletler'in aldığı Kudüs kararının ardından bu ziyaret oldukça önem taşıyor. Birleşmiş Milletler'in aldığı karar öncesi İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine olağanüstü toplanmıştı.

Birleşmiş Milletler'in aldığı tarihi Kudüs kararı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın Suudi Arabistan'a yapacağı ziyaret bu kapsamda önem taşıyor. Suudi Arabistan söz konusu BM Genel Kurulu oylamasında Kudüs lehine oy kullanmıştı. 

Başbakan Yıldırım'ın Suudi Arabistan ziyaretinde, Birleşmiş Milletler'in aldığı tarihi Kudüs kararı sonrası için atılacak adımlar, bölgesel gelişmeler, Suriye ve Kuzey Irak'ta yaşanan gelişmelerin ele alınması bekleniyor. 

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