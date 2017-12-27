Başbakan Binali Yıldırım Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım'ı, Kral Selman Askeri Hava Üssü'nde, Suudi Arabistan Ticaret ve Yatırım Bakanı Macid bin Abdullah el Kasabi, Riyad Valisi Faysal bin Bender bin Abdülaziz, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Erdoğan Kök, Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Levent Eler ve Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid el Hureyci karşıladı.

Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da Başbakan Yıldırım'a Riyad'daki temasları sırasında eşlik ediyor.

Başbakan Yıldırım, resmi ziyareti kapsamında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile biraraya geldi.

Yıldırım, Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman ile de görüşecek.

Kaynak: AA