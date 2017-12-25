Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile görüşecek

Başbakan Binali Yıldırım, 27-28 Aralık tarihlerinde Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.
Başbakan Yıldırım, temasları kapsamında Suudi Arabistan Kralı Selman El Suud tarafından kabul edilecek.
Yıldırım, Veliaht Prens Muhammed El Suud ile de bir araya gelecek.
Temaslarda Birleşmiş Milletler'in aldığı tarihi Kudüs kararının ele alınması bekleniyor.
Başta Suriye'de yaşanan gelişmeler olmak üzere bölgesel konular, görüşülecek başlıklar arasında yer alacak.
İki günlük ziyarette ekonomik ve siyasi alanlardaki karşılıklı ilişkiler de gözden geçirilecek.
TRT HABER