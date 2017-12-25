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Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile görüşecek

Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan ziyaretinde, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman'la görüşecek.

25 Aralık 2017 Pazartesi 14:12



