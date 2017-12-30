Başbakan Binali Yıldırım: Son KHK'dan onlara bir rant çıkmaz

AK Parti Genel Başkanvekili Başbakan Binali Yıldırım, Edirne'de partisinin 6'ncı olağan il kongresinde konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

-Ben yaptım oldu demek ile olmuyor. Aklı selim sahibi ülkeler bu kibirli karara karşı tek yürek oldu ve ABD'nin Kudüs kararını reddetti.

Başbakan Binali Yıldırım: ABD Başkanı Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etti. Ben yaptım oldu demekle olmuyor.https://t.co/MlwtP7Qz0p pic.twitter.com/aKDzyhEZdZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 30 Aralık 2017

-Türkiye'nin amacı bellidir. Bölgemizde istikrar, barış ve kardeşlik istiyoruz. ABD ile vize krizi de tatlıya bağlandı. İkili ilişkilerimizde asla gerginliğin çatışmanın tarafı olmayacağız dedik. Dostluklarımızı arttıracağız, düşmanlıklarımızı azaltacağız dedik.

-Türkiye'nin milli menfaatlerine aykırı herhangi bir gelişme olursa orada gereken ne ise onu yaparız.

-Türkiye büyük bir ülkedir. Türkiye'nin geçmişinde 6 asırlık bir medeniyet vardır. Türkiye Cumhuriyeti, Ege'de Doğu'da Güneydoğu'da olsun tek bir çakıl taşını bile kimseye vermez. Ege'de aidiyeti tanımlanmamış, anlaşmalarda yer almamış kaya parçaları, formasyonlar için komşumuzun cinlik yapıp buralara heveslenmesi büyük bir yanlış olur. Bunun asla mümkün olmayacağını bütün dünya bilmelidir.

-Kılıçdaroğlu mazotu önce 1 lira yapacağına kendi belediyelerinin 3-4 liraya sattığı suyu 1 liraya indirsin. Allahın suyunu 4 liraya sattıracağına önce onu bir indir de Edirne sana inansın, Kırklareli sana inansın, Tekirdağ sana inansın.

Başbakan Binali Yıldırım: Kılıçdaroğlu mazotu önce 1 lira yapacağına kendi belediyelerinin 3-4 liraya sattığı suyu 1 liraya indirsin.https://t.co/MlwtP7Qz0p pic.twitter.com/qxonsEFwM4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 30 Aralık 2017

-İnşallah 2018 büyümenin gelişmenin ve terör ile mücadelenin başarı ile geçtiği bir yıl olacak. Türkiye olarak aldığımız tedbirlerle bu yıl da hiçbir sorun yaşamadan başarılarla dolu bir yılı geride bırakıyoruz.

- 15 Temmuz gecesi bayraklar inmedi, ezanlar dinmedi. 2023'e doğru ilerlerken güçlü bir bağımsız Türkiye'nin kapılarını araladık. 2019'a gidiyoruz. 2019 Türkiye için yeni bir dönüm noktası. 16 Nisan halk oylamasının ilk seçimini 2019'da yapacağız. Böylece Türkiye Cumhurbaşkanlığı Başkanlık sistemine geçiş yapmış olacak. Artık kapalı kapılar arkasında hükümet kurmak yok. Sandıkta millet kararını verecek.

- Yeni sistem ile beraber Türkiye büyümeye ve gelişmeye devam edecek. Kimin demokrat olduğu kimin olmadığı 16 Nisan'da görülmüştür. Bu sene sonunda dünyada rekor bir büyümeye imza atacağız. Türkiye çalışıyor, Türkiye büyüyor, milletimiz kalkınıyor.

- AK Parti her seferinde milletle bir olarak beraber olarak bütün oyunları bozdu. Bundan sonra da inşallah bozacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Cumhurbaşkanımıza siyasi yasak getirdiler, millet vekili seçilmesini engellediler teslim olmadık. Darbelerle kalkışmalarla ekonomik tehditlerle önümüzü kapamaya çalıştılar yılmadık. 15 Temmuz katillerine karşı milletle beraber dur dedik.

- Biz 15 senedir millet için milletle beraber yürüyoruz. Darbe yapmaya çalışanlara millet darbeyi vurdu. O gün vatanseverlik yapan demokrasiyi koruyan, milli iradeyi yere düşürmeyen bu aziz milleti korumayıp da kimi koruyacağız.

Başbakan Binali Yıldırım: Darbe yapmaya çalışanlara millet darbeyi vurdu. Ogün vatanseverlik yapan, demokrasiyi koruyan, milli iradeyi yere düşürmeyen bu aziz milleti korumayıp da kimi koruyacağız.https://t.co/MlwtP7Qz0p pic.twitter.com/kiuITMVm4A — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 30 Aralık 2017

- Şimdi geçtiğimiz günlerde bir KHK çıktı, Anamuhalefet Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu sazı aldı eline sazın ayarı bozuk, akordu yok, Allah ne verdiyse çalıyor. Hiç kimse oraya buraya çekmesin. Bu iş darbeye karşı koyan ve darbecilerin karşısına göğsünü siper eden, mermilere, bombalara meydan okuyan vatandaşlarımızın korunması için, hukuki garanti altına alınması için yapılan en güzel düzenlemedir. Bunu böyle bilinmesini istiyorum. Bunun karşısında durmak darbelere cesaret vermektir. Ne Kılıçdaroğlu ne de onunla aynı gemide yol alanlara son KHK’dan bir rant çıkmaz bir ekmek onlara yok. Bunun yanında durmak, bu bayrağı sevmektir, bu milleti sevmektir, demokrasiye milli iradeye sahip çıkmaktır, olay bu kadar açık ve seçiktir.

- Biliyorsunuz ByLock nedeniyle memuriyetten çıkarılanlar oldu, haklarında kovuşturma, soruşturma başlatılanlar oldu ama yapılan titiz çalışmalar sonunda, bunların başka bir programa girmelerine rağmen, o programdan, bilgileri, haberleri olmadan ByLock'a yönlendirildikleri ortaya çıktı. Bunu dikkate aldık, incelettik ve bu şekilde mağdur olanların haklarını iade ettik.

Başbakan Binali Yıldırım: FETÖ'den dolayı mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gideriyoruz.https://t.co/MlwtP7Qz0p pic.twitter.com/2dubwpDXgF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 30 Aralık 2017

- 1 milyona yakın taşeron ne olacak bizim durumumuz diye merak ediyordu. Nihayet karar verdik 1 milyona yakın taşeron işçi kardeşlerimizi daimi kadrolara aldık, hayırlı uğurlu olsun. Bir milyon vatandaşın evinde yeni yıla girerken bayram havası oluştu.

Başbakan Binali Yıldırım: 1 milyona yakın taşeron işçi kardeşlerimizi daimi kadrolara aldık.https://t.co/MlwtP7Qz0p pic.twitter.com/LToXT1Y4f8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 30 Aralık 2017

- Terörle mücadelede adeta destan yazdık. Yurdun her köşesinde yaz kış terörde hiç bir şekilde gidilmeyen bir yer kalmadı. Dağlarını şehirlerini bölücü terör örgütü mensuplarından temizledik. Terör ile mücadelede yaz kış demeden gidilmeyen bir yer kalmadı. İnlerine girdik ve canlarını okuyoruz. Herkes şunu bilmeilidir ki yolları böleriz de, Türkiye'yi böldürmeyiz.

Başbakan Binali Yıldırım: Terör ile mücadelede yaz kış demeden gidilmeyen bir yer kalmadı. İnlerine girdik ve canlarına okuyoruz.https://t.co/MlwtP7Qz0p pic.twitter.com/CoTNHvnCZO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 30 Aralık 2017

- Çanakkale 1915 köprüsünün temelini attık. 2023 hedeflerimize emin adımlarımızla ilerliyoruz, köprü 2023'ten önce açılacak. -Türkiye'yi karalama operasyonları sonuç vermedi. Türkiye'de Kılıçdaroğlu'na inat turizm patladı ve 30 milyonu aştı. Bizim Türkiye'ye sözümüz var. AK Parti ile Türkiye'nin yolu açık, geleceği aydınlıktır. Bu yol Türkiye'nin esenlik ve adalet yoludur. Edirne'ye hızlı tren geliyor, 2018'in ilk aylarında temeli atıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.

Başbakan Binali Yıldırım: Çanakkale 1915 Köprüsü'nün temelini attık. 2023 hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz, köprü 2023'ten önce açılacak.https://t.co/MlwtP7Qz0p pic.twitter.com/QUjr0WOyPu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 30 Aralık 2017

Kaynak: TRT Haber